    生活

    尖石、內灣及北埔老街周邊 春節交管

    2026/02/12 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    北埔老街預期將湧入大量走春人潮，新竹縣政府警察局竹東分局將於春節期間實施交通疏導措施。（記者廖雪茹攝）

    北埔老街預期將湧入大量走春人潮，新竹縣政府警察局竹東分局將於春節期間實施交通疏導措施。（記者廖雪茹攝）

    台灣好行獅山線初三正常行駛 「創意踩街迎天穿」今年60隊參加

    春節連假將屆，北埔老街、內灣和尖石風景區預期將湧入走春人潮，新竹縣警局將實施交通疏導措施；另外新埔鎮公所「創意踩街迎天穿」系列活動昨起延續到三月八日，內容涵蓋趣味尋寶、創意花燈踩街、街景佈置與特色市集，義民路兩側種植約五十公頃的花田迎賓，歡迎全國民眾走春踏青。

    竹縣府表示，十四日至廿二日中午十二時至十八時，竹東分局將於台三線與南興街口（北埔口）實施交通管制，禁止各式車輛左轉進入南興街。台灣好行獅山線配合調整，去程（往獅山方向）上下車站點改至「台三線北埔外環停車場」，回程站點不變。

    連假期間欲往內灣、尖石地區旅遊，可沿一二〇縣道進入，或改由台三線六九．八公里處新興街及仁愛街平交道路口轉入，接竹卅五線（水防道路），隨後左轉永豐橋即可匯入一二〇縣道。

    針對午後返程尖峰時段尖石往內灣路段易壅塞情形，橫山分局建議兩條替代路線：路線一自尖石返程，左轉內灣大橋，沿南坪古道、水防道路、竹卅五線增昌橋接回台三線。路線二是離開內灣老街後，左轉永豐橋，同樣經由右轉水防道路，接竹卅五線增昌橋後導向台三線。

    台灣好行獅山線十六日（除夕）減班行駛，初一及初二全日暫停行駛，十九日（初三）起恢復正常行駛，相關班次資訊請旅客事先查詢確認。

    此外，新埔鎮公所昨在枋寮國小對面花田舉辦「創意踩街迎天穿」系列活動宣傳記者會，會後現場開放民眾免費拔蘿蔔。鎮長陳英樓表示，今年踩街隊伍共有六十隊，其中十四隊為「會移動的花燈」。

    2026春節專區
