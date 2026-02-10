宜蘭太平山僅除夕休園 春節不打烊

宜蘭縣知名景點太平山國家森林遊樂區，十六日除夕休園一天，十七日大年初一上午八點開園，十八日起不分平假日，每天上午六點開園，晚間八點休園，園方歡迎大家利用春節上山走春。

林業及自然保育署宜蘭分署整理出二〇二六太平山春節旅遊攻略，十五日小年夜除舊布新大掃除，當天上午七點半開園，中午十二點提前休園，十六日是全年唯一休園日，十七日則是八點開園，十八日開始恢復一般營運時間，也就是上午六點開園，晚間八點休園。

太平山遊樂區經理阮名揚說，太平山遊樂區不分平假日，實施車輛動態總量管制措施，入園車輛達到一千輛上限，將啟動管制措施，採一出一進放行，連假期間，建議遊客儘早入園，避開上午八點到中午十二點的入園高峰時段。

至於人氣遊憩設施蹦蹦車，僅受理現場購票，可上太平山遊樂區官網查詢售票情形，網址：http://tps.forest.gov.tw/。

阮名揚提醒，太平山氣溫比平地低十度，上山遊客請注意保暖，若寒流來襲，園區有機會下雪，如果路面結冰，聯外山路宜專一線、園區道路翠峰景觀道路，將啟動預警性管制措施，確保遊客行車安全。

