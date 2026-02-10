原民建購、修繕住宅補助 台東受理超額逾千萬

台東縣去年度申請補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫案件及金額超出原核定一千多萬，經縣府多次向原民會反應爭取未果，決定自行籌措經費支應，並持續與原民會溝通。

縣府將自籌經費支應

台東縣政府表示，原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫是用以協助經濟弱勢原住民家庭改善老舊住宅居住環境、提升居住安全以面對極端氣候，具高度必要性與急迫性，今年一月六日縣長饒慶鈴率縣府原民處及各鄉鎮市首長拜會原民會主委曾智勇，迄今仍未獲原民會同意補助該年度不足的全額經費，以致部分已完成資格審查的案件面臨經費缺口。

原民會則表示，去年度核定補助台東縣政府的經費為一千五百五十一萬二千元，但台東縣府受理申請額度已達二千六百七十七萬餘元，超出一千一百餘萬元，縣府向原民會申請增撥超出核定範圍的經費。

原民會︰未依核定辦理 明顯不當

原民會表示，台東縣政府未依核定的計畫內容及補助戶數辦理，且在財源尚未確定前即先行原則同意補助，明顯不當。

原民會表示，因為去年天然災害頻繁，年度預算多已優先用於災後復建，經費相當有限，實難以再增撥經費，因此函請縣府研議先以自籌款支應相關經費。

