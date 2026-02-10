埔里外運垃圾輻射值超標 元凶竟是癌症醫檢紙尿片

核安人員在三袋垃圾袋中找出十三片紙尿片輻射值超標。（埔里清潔隊提供）

南投縣埔里鎮外運垃圾有二車被偵測到輻射值超標，遭焚化爐退運，核能安全委員會昨協助偵測，找到十三片紙尿片輻射值超標，驗出輻射物是「鎦─一七七（Lu-177）」，研判是做癌症治療或核醫檢查民眾尿液殘留化學藥劑所致，惟劑量低，不影響人體健康。

核安會：劑量低 不影響健康

埔里鎮上週六運送七車垃圾到到外縣市焚化爐焚化，其中前一日晚間收運的一車垃圾，剛運到焚化廠門口，就被偵測到輻射值超標而遭退運，昨日又再外運七車垃圾，結果還是有一車測出輻射值超標遭退運。

南投縣各清潔隊都不曾遇過這種情況，也沒有偵測儀器，核能安全委員會看到報導主動協助，昨下午由專業人員帶著偵測儀器到埔里清潔隊，對兩車卸下的垃圾逐一偵測後，找到十三片紙尿片輻射值達十微西弗／時(µSv/h)，超出正常值，經進一步檢測出該物質是Lu-177，研判是有民眾做癌症治療或相關核醫檢查的藥劑，經排出殘留在尿液中。

醫院應加強病患輻射防護衛教

核安會表示，這些紙尿片輻射數值雖超標，但其劑量很低，不會影響人體健康，建議將異常尿布集中隔離保管，放在有蓋子的鐵桶中儲存三個月，輻射值就會完全消散不見。另將強化醫院輻射安全宣導，要求加強對病患治療回家後的輻射防護衛教，提醒病患應妥善管理回家後所產生廢棄物，以確保輻射安全。

衛福部南投醫院放射腫瘤科主任翁益強表示，癌症病患做核子醫學檢查打入藥劑，才會有部分隨尿夜排出，通常很快就會代謝掉，且就算尿液中有殘留，因劑量非常低，不會危害人體健康，民眾不用擔心。

翁益強說，病人做完核子醫學檢查注射藥劑後，常會問回家可以抱小孩嗎？通常他會跟病人說，過半天就可放心抱小孩，而做過該檢查的病人，其使用過的尿片，家人可用垃圾袋集中封口再丟，應該都不會有什麼問題。

核安會偵測到紙尿片上的輻射值達10微西弗／時（µSv/h），已超出正常值。（埔里清潔隊提供）

