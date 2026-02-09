高雄迎馬年 5大燈會、市集好好逛

2026鳳山燈會「鳳山光之季」，高8公尺主燈「我愛鳳山」。（資料照）

冬日遊樂園看「超人力霸王」 鳳山燈會綿延1.5公里 旗山燈會14日登場

迎接馬年，高雄五大燈會逛起來，還有多個高雄限定市集，適合民眾闔家走春。

五大燈會的領頭羊是即日起至三月一日登場的高雄燈會冬日遊樂園，十五公尺高的兩座巨大「超人力霸王」裝置，佇立在高流中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角。鳳山燈會即日起展出至三月三日，以大東濕地公園為主場地，綿延一．五公里，每晚五點至十點點亮鳳山。

岡山燈藝節 初一起推文創市集

旗山燈會於二月十四至三月三日，在旗山武德殿周邊、旗山老街展出，主燈「金蕉枇」以手拿香蕉的可愛猴子為造型，呈現旗山的香蕉意象，副燈設於永安街，設計猴子騎馬，作為馬年元素的延伸。岡山燈藝節於二月十四日至三月三日，在岡山河堤公園、阿公店橋及筧橋舉行，大年初一（十七日）至初五（廿一日）還將推出文創市集及街頭藝人表演。

佛光山平安燈法會 鎏金飛馬展演

佛光山春節平安燈法會於二月十七至三月十八日登場，「蓮華飛騎」主燈高十二米，亮燈時間為大年初一到初六，晚上七點及九點各一場，鎏金飛馬展演時間三分鐘，還有來自全球三三〇〇顆彩繪燈籠。

香港年宵在高雄 中央公園展港味

逛市集的也有很多選擇，最知名的鹽埕區新樂街市集已邁入六十年，將於除夕到大年初三全天營業；蓮潭春節市集則於二月十七至廿二日舉行；「駁二小夜埕」於二月十四至廿二日登場；邁入第四年的「香港年宵在高雄」，於初二至初四在中央公園展出，打造港味十足的氛圍；棧貳庫新春市集則有兩場次，分別為二月十四至廿二日、二月廿七至三月一日。

此外，為提升春節期間往返高雄果嶺自然公園交通便利性，黃2D果嶺公園接駁公車調整由捷運衛武營站發車，強化捷運與公車轉乘服務。

「鳳山光之季」以愛心燈飾打造浪漫氛圍。（記者陳文嬋攝）

高雄燈會冬日遊樂園兩座巨型的「超人力霸王」，佇立在愛河灣。（高市府提供）

