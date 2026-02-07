台北燈節合作「泡泡瑪特」 綠議員批蔣萬安對台灣品牌沒信心

國台辦挺北市府 蔣稱民進黨叔叔阿姨沒自信 議員反批態度輕浮

台北燈節今年與中國品牌「泡泡瑪特（POP MART）」合作，遭到綠營批評把主角留給「中國品牌」，中國國台辦更以「兩岸同胞同文同種」，稱中國商品得到台灣民眾喜愛很正常。對此，市長蔣萬安昨也酸，台灣年輕人非常有文化自信，民進黨的叔叔、阿姨就顯得很沒自信。民進黨籍議員則反批蔣，譏諷監督者是「叔叔阿姨」，態度輕浮缺乏應有的格局。

請繼續往下閱讀...

吳欣岱︰國台辦認證就是統戰認證

台灣基進港湖區議員參選人吳欣岱批評，國台辦的認證，就是統戰認證，如果這只是普通國際品牌，國台辦何必出來護航？現在的回應，直接證明他們把台北燈節變成「文化統戰」的舞台。

陳賢蔚︰台灣有很多優秀文創品牌

民進黨籍議員陳賢蔚表示，全世界優秀文創品牌很多，台灣也有很多優秀設計、文化工作者，不理解為何要挑選對台灣有敵意的中國品牌，台灣人對台灣IP、商品很有信心，反而是蔣萬安對「台灣IP沒信心」。

張文潔︰將大齡貼標籤 不負責任

民進黨籍議員張文潔指出，質疑台北燈節使用中國商品，絕對不是逢中必反，而是蔣市府完全忽略了台北的主體性，市長牽拖民進黨的民代「沒有信心」，並且用「叔叔阿姨」這樣的名詞試圖貼標籤，把大齡、高齡跟「沒有創意」畫上等號，相當不負責任。

顏若芳︰用情緒語言掩蓋決策問題

民進黨籍議員顏若芳則批評，蔣萬安作為市長，面對議員與公眾對於市府預算使用、合作對象選擇的合理質疑，竟然是用「貼標籤」、「戰年齡」的方式來回應，譏諷監督者是「叔叔阿姨」，這種輕浮的態度，不僅缺乏市長應有的格局，更是試圖用情緒性語言掩蓋「市府為何獨厚特定中國廠商」的決策問題。

何孟樺︰附和國台辦批評 敵我不分

民進黨籍議員何孟樺認為，雙城論壇剛結束，就收到軍演大禮，面對中國從不停歇的侵略、統戰、滲透，各界對於中國事物放大檢視，在所難免。反倒是蔣萬安一邊說著自己是台灣人，一邊卻附和想要消滅中華民國的國台辦對台灣內政的批評，這不只是欠缺自信，更是卑躬屈膝，把敵人當朋友，把國人當敵人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法