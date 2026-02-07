馬太鞍洪災報廢汽機車 補助翻倍

中繼屋災民向政務委員陳金德（左）訴說，退休後把身家都投入在光復買地。（記者花孟璟攝）

陳金德參加光復年貨市集時宣布 並新增納入公司車

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災發生已逾四個半月，災區邁入長期的重建工程，行政院政務委員陳金德昨到光復鄉關心災民，前往光復第一市場參加光復年貨市集行銷活動，更當場宣布報廢汽車補助從五萬變成十萬、機車一萬變二萬元，且公司車也納入補助範圍！

汽車5萬變10萬 機車1萬變2萬

陳金德昨天到光復鄉視察年貨市集，直接掏錢買年貨，買了飛魚乾、糖果餅乾、年糕等。陳金德說，這趟到光復宣布好消息，汽機車補助除了新增公司車納入補助對象，原本的汽車五萬元、機車一萬元，汽車加碼十萬、機車兩萬元！而原本補助對象只有設籍災區的自然人，經災民反映後已修改補助規定，登記在公司行號名下車輛也將納入報廢補助，先前已申請報廢的車輛因監理單位已有名冊，將直接造冊匯款。

賣菜阿嬤開心說 多了過年大紅包

聽到汽機車補助加碼，住在佛祖街、學士街口的張姓賣菜阿嬤開心地說「就像多了過年大紅包」！

經濟部補助光復鄉公所執行光復鄉第一市場設施復原工程，去年十二月開工，預計三月底完工，攤商也於上個月起陸續恢復營業，為了提升買氣，昨起至二月八日舉辦「金馬迎春、光復榮市」年貨市集，共有卅攤販售年貨，南北貨店蕭姓老闆娘說「今天是災後最高興的一天」，感謝政府照顧。

下午陳金德也到光復鄉中繼屋關心災民，並到瑪布隆農場了解輕度受災區農地復耕成果。陳金德表示，光復鄉佛祖街一帶有一六〇公頃被列入重災區，加上吉利潭北邊規劃將近卅公頃囚砂區，約有一九〇公頃將辦理價購，劃為滯洪池或造林，將盡快研議價購細節，另針對部分災民希望返回居住，也將以個案情況討論，但他強調，土砂很難完全清完，一旦颱風下雨，居住風險仍需要考量。

