    首頁 > 生活

    頭份永貞宮初一送發財金幣 限量7千個

    2026/02/05 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗頭份永貞宮春節將發放發財金幣，還有開中門、擲筊比賽。（記者蔡政珉攝）

    苗栗頭份永貞宮春節將發放發財金幣，還有開中門、擲筊比賽。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣頭份市永貞宮宣布十七日（大年初一）早上將發放限量發財金幣，金幣袋子用客家花布製作，不同於往年，除增添春節喜氣，也強調永貞宮客家媽祖婆特色。三月一日（正月十三日）則安排擲筊比賽、開中門活動，邀請民眾擲筊試手氣。

    正月13日辦擲筊比賽、開中門

    永貞宮指出，大年初一將發放七千個發財金幣，祝福鄉親新年討個好兆頭；永貞宮主委張淑芬也說，三月一日將舉辦士子開中門、擲筊比賽，歡迎民眾踴躍參加，擲筊領大獎。

    永貞宮為頭份地區信仰中心，香火鼎盛，由於位於客家族群為主地區，也被稱為「客家媽祖」；苗栗縣議會副議長張淑芬擔任主委後取得媽祖婆同意，採客家花布樣式衣袍作為媽祖的新衣，讓永貞宮媽祖婆聖尊更醒目。

    丙午馬年的媽祖婆客家聖袍顏色，由媽祖婆選定粉紫色客家花布聖袍，廟方指出，粉嫩的顏色象徵平安與慈悲，也代表著女性溫婉而堅韌的力量。

    永貞宮廟方也準備小神衣，提供前往參香、添香油錢的信眾索取。永貞宮主祀天上聖母，也奉祀文昌帝君等神明，近年也舉辦士子開中門活動，成為頭份市重要活動。

