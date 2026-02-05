為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄百貨、購物中心 去年業績近750億

    2026/02/05 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    岡山樂購去年業績成長率達10%。（資料照，記者李惠洲攝）

    成長3.2% 排名前三家業績佔總體營業額63％ 演唱會經濟是重要助力

    儘管國人前仆後繼出國觀光消費，高雄百貨公司及購物商場去年整體業績成長三．二％，排名前三仍是漢神巨蛋、夢時代、漢神本館；岡山樂購則異軍突起，成長十％是去年最高。

    岡山樂購成長一成居冠 夢時代達9.4％

    據統計，漢神巨蛋去年業績一八五億元、成長三．八％；夢時代一七四億元、成長九．四％；漢神本館一一四億元、衰退五％，這三家的業績合計達四七三億元，就佔了去年高雄百貨及購物商場總營業額的六十三％。

    其餘依序為義享時尚廣場、義大各為五十三億元，SKM為四十億元、大遠百卅七．五億元、新光三越左營店卅六．六億元、岡山樂購廿二億元等。

    新光三越三多店衰退7.2％ 幅度最大

    以成長率而言，前幾名幾乎由購物中心類包辦，岡山樂購異軍突起，成長率達十％居冠，其次是夢時代九．四％、SKM也成長八．一％；反倒是傳統百貨公司多呈衰退，新光三越三多店衰退七．二％%、漢神本館衰退五％，大立及SOGO也各有二至三％的衰退幅度。

    「購物中心情報站」指出，去年高雄百貨公司及購物商場合計業績達七四九．四億元，仍較前年小幅成長，尤其，購物中心類（含Outlet）整體成長較明顯，高雄的商場整體業績能夠成長，其中一個主因是高雄演唱會經濟的效益。

    下半年起新商場陸續開幕 競爭更激烈

    業界分析，今年下半年，大型全客層購物中心的鳳山LaLaport即將開幕，有捷運的便利，勢必衝擊高雄的購物中心及百貨市場；二〇二七年之後，緊接著義享二館、漢神三館（凹仔底）即將開幕，位於亞洲新灣區將有東南米樂、特貿三開發案完工（含商場）、鴻海南高雄總部落成啟用（含大型商場），及高雄車站環球購物中心等，新的競爭對手陸續加入，競爭將更為激烈。

    圖
    圖
