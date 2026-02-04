八里國中遷校台北港 可行性評估

八里國中規劃遷校至台北港「文中一」用地，目前基地做棒球場使用。（新北市教育局提供）

據新北市民政局統計，截至今年一月底，八里區人口有四萬三四六二人，為因應未來人口增加，八里國中將遷校至台北港「文中一」用地，解決學子通學不便及校舍老舊問題，預計二〇三二年完成遷校。校長詹志偉表示，遷校工程正進行可行性評估，目前已完成第一次修正。

文中一用地2.8公頃 規模36班

教育局說，八里國中遷校基地位於台北港特定區文中一用地，校地約二．八公頃，正依地方意見及審議結果，辦理可行性評估。新校舍以國中卅六班規模為主，規劃普通、專科及特教教室，並設置多功能活動中心（含室內運動空間）及圖書館。

市議員鄭宇恩表示，新校區應考量人口成長衍生的公托、公幼及微型運動中心需求，舊校區活化也要通盤規劃社會福利設施；遷校的預定地目前是棒球場，施工期間的訓練及賽事空間要做好配套。

議員建議 舊校舍活化全齡共享

市議員陳偉杰建議，舊校舍轉型為地方健身中心，補足八里室內運動空間不足，舊校舍活化重點在於空間再造與全齡共享，除了設置球類場館，可利用閒置教室空間，打造結合重量訓練、瑜伽教室及複合式休憩空間的運動基地。

教育局回應，新校舍預計二〇三二年啟用，已完成舊校舍空間盤點，將跨局處評估活化方向，未來將以「教育＋社福」為主軸，研議引入公共化幼兒園、公共托育中心、銀髮俱樂部及樂齡學習中心等多元設施。

