齊柏林衛星 首次飛過台灣、通聯 發射成功 1週內啟動、3個月後取像

齊柏林衛星29日凌晨順利升空入軌，首次與台灣通聯，健康狀態良好。（太空中心提供）

齊柏林衛星歷經數次延期，廿九日凌晨二點四十四分搭乘美國火箭順利升空、五點四分入軌，十點四十二分正式通過台灣上空，通聯「報平安」，預計一週內啟動光學酬載，三個月後開始取得衛星照片，解析度約一米，展現台灣太空科研實力與團隊凝結力量。

福8星系第一顆 任務期3年

齊柏林衛星為「福爾摩沙衛星八號」八顆星系的首顆，自製率八十四％，功能為光學遙測取像，任務期三年，但火箭升空任務四次延期、一次取消，昨成功發射，熬夜觀看直播的科研人員、官員及國人皆大呼叫好。

國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，齊柏林衛星被運至離地表五六一公里處，在清晨五點四分入軌，十點四十二分經過台灣上空並與地面站通聯十二分鐘，電腦、電力系統與姿態控制均運作正常，預計一週內啟動光學酬載，三個月後開始取像，解析度一米，後處理可小於一米，未來星系可全球覆蓋，有助防救災、國土規劃及守護國土安全。

全球覆蓋 有助防救災、國安

總統賴清德表示，福八星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國安並提升人民福祉，政府也會大力發展太空產業。行政院長卓榮泰則說，太空三期計畫開花結果，盼齊柏林衛星帶領後續七顆衛星守護台灣。

國科會主委吳誠文指出，齊柏林衛星能累積寶貴技術與飛行履歷，拓展未來商機。齊柏林之子齊廷洹援引父親精神表示：「用看見力量創造改變」，盼齊柏林衛星用前所未有的清晰度，看見家園，也讓世界看見台灣太空科技。

