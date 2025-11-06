違法分讓廚餘 最重罰千萬／梧棲養豬場疑到處收廚餘 中市稽查周邊東南亞餐廳未查到違規

台中市衛生局啟動稽查案場5公里內的17家東南亞餐廳。（台中市府提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央疫調發現，梧棲清潔隊將廚餘違規流用給Ｃ豬場，梧棲養豬場也分讓廚餘給Ｃ豬場。農業部次長黃昭欽指出，Ｃ豬場有違反「飼料管理法」之虞，可能面臨三萬至三百萬以下罰鍰；梧棲清潔隊將廚餘給未登記的養豬場，因清潔隊人員具公務人員身分，需經政風單位進行查處、釐清。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，梧棲養豬場和Ｃ豬場涉申報不實，依「廢清法」第四十八條，最高可處三年以下有期徒刑併科最高一千萬元罰金，梧棲養豬場又因違規分讓，依同法第卅一條、卅六條規定，最高可罰三百萬元罰鍰。

梧棲養豬場、住家採檢陰性

獸醫所昨天上午前往梧棲養豬場進行第三次採檢，中市衛生局前晚也到豬農父子住家做第二次採檢，並向地檢署申請陳姓豬農兒子押解返家協助，昨天傍晚豬農住家採檢結果為陰性。

中央疫情報告指梧棲養豬場病毒來源最可能來自未完全蒸煮的廚餘，且廚餘蒸煮設備早在今年四月就故障，但台中市府五、七月稽查都未發現。台中市副市長鄭照新昨日表示，廚餘機四月故障是豬農口述，但豬農兒子說，七月十八日還有蒸煮，疫情爆發後封鎖豬場時，廚餘機內部仍有廚餘，將再追查設備是確實故障還是時好時懷，市府稽查如有不實，也會懲處、不會包庇。

對於梧棲養豬場猪農將梧棲清潔隊的廚餘分讓給其他養豬場（Ｃ猪場），Ｃ豬場更直接開車去清潔隊收廚餘，清潔隊竟毫無所覺。鄭照新表示，清潔隊是「認單不認車」，會再調查。

由於梧棲清潔隊簽收領取廚餘皆是記錄合約養豬場的名稱，豬農如有分讓情形已經違法，目前養豬場陳姓豬農父子已被羈押，Ｃ豬場如有登載不實的嫌疑也會追究。

該案也查出梧棲養豬場的廚餘車四處趴趴走，疑似廣收廚餘，中市衛生局稽查養豬場五公里內的十七家東南亞餐廳，皆未查獲肉品及廚餘違規。

應變中心：維持禁用廚餘養豬

應變中心宣布在廚餘蒸煮查核無法落實、監控無法即時、法令完備之前，仍維持禁用廚餘養豬。農業部長陳駿季表示，在蒸煮設備沒辦法即時連線之前，廚餘養豬戶都不可用廚餘。

豬協：錯不在老農、在監督單位

陳姓豬農父子三日遭收押禁見，中華民國養豬協會理事長潘連周說，八十六歲老豬農遭收押，儘管有助釐清案情，但於心不忍，「錯不在老農、錯在監督單位」，相信司法會公正處理。

