三重聯醫第三大樓 擴大長者復健量能

新北擬在三重衛生所現址興建聯醫三重院區第三醫療大樓，擴大三蘆地區長輩的復健量能。圖為完工模擬圖。（衛生局提供）

新北市府擬在三重區衛生所現址興建市立聯合醫院三重院區第三醫療大樓，但需等衛生所搬遷到當地興建中的第二行政中心（二辦）後才能動工，市議員彭佳芸昨質詢關心建設進度。市長侯友宜、衛生局長陳潤秋表示，二辦預計明年完工、遷入，第三醫療大樓經費將編列在二〇二七年，提供兒童早療與癌症治療，並擴大長者復健量能，預估二〇二七年發包工程。

預計2027發包統包工程

彭佳芸表示，二辦預計明年完工，三重衛生所將遷入，現在可以開始聯醫新大樓先期規劃；第三醫療大樓規劃癌症治療、早期療育等科別，但缺乏長者醫療。

侯友宜說，二辦完工後警察局、衛生局將遷入，施政無縫接軌，聯醫第三醫療大樓正緊密規劃，盼增加三重、蘆洲地區醫療量能，如順利招標，經費將編列在二〇二七年。

陳潤秋表示，即起至明年初展開第三醫療大樓先期規劃，明年預算已編列一部分；長者醫療本來就是聯醫重點，且長輩復健科別已經很完整，因癌症仍是長輩主要死因之一，癌症醫療也會照顧到年長族群，未來兒童早療將搬遷至新大樓，同時擴大長輩的復健量能。

衛生局指出，聯醫第三醫療大樓興建可將病床數從現有五〇四床擴充至七二八床，規劃癌症治療、拓展早療、健檢中心及透析中心量能，並增設手術室、外科加護病房及第二門診區，預計二〇二六年底三重衛生所搬遷後，二〇二七年啟動聯醫第三大樓統包工程發包作業。

