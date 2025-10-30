災後座談走形式 張峻：暴露傅崐萁作秀心態

數百災民未接獲通知、被阻擋在外 議長不滿：傅主導成閉門會議 只要是災民都會生氣

國民黨立委傅崐萁廿七日在花蓮縣光復鄉舉辦馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例座談會，許多災民沒收到通知，本身是受災戶的花蓮市議會議長張峻也沒被通知，氣得踹傅崐萁前方桌子表達不滿，隔天傅提告六項罪名，被視為「友傅」的縣議員鍾素政昨貼文稱「只是形式會議」；張峻回嗆，如果這叫做「走形式」，等於變相承認、暴露傅崐萁面對災民的真實心態，「只是過水、作秀、演個形式」。

傅崐萁在光復鄉舉辦的馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例座談會，只通知「友傅」的縣議員及鄉長、村鄰長及災民代表，數百名災民未接獲通知，趕往會場了解情況，卻集體被阻擋在外，不得其門而入。

友傅議員：要有預算才能討論重建細節

「友傅議員」鍾素政昨在社群平台發文表示，傅崐萁、鄭天財兩位立委共同召開的「特別預算條例」會議，只是「通過立法前的形式會議」、「參與人數不用多」，重點是接下來進二、三讀會完成立法，有預算才能進入實質討論重建細節，她批評張峻不懂立法程序，還愚民地號召一群什麼都不懂的傻鳥跟著瞎起鬨，直呼「可憐、可悲」。

鍾素政用傻鳥嘲諷災民 張：根本是侮辱

張峻不滿鍾素政的說法，怒批「議員，妳不是災民當然可以不激動！」災民這一個多月來清理家園，聽到「災後座談會」還以為可以反映問題，爭取政府幫助，卻被警察擋在門外，他和蔡依靜都是光復鄉災區選出的議員，卻沒被通知開會，只要是災民都會生氣。

張峻認為，災後座談會理應公開透明、開放民眾參與，在傅崐萁主導下成了閉門會議、政治秀，鍾素政「走個形式」的說詞，等於變相承認傅崐萁面對災民的心態「只是過水、作秀、演個形式」，災民真心換絕情，直到災民怒火延燒才開放入場提問。

張峻說，傅崐萁稱「是國會在開會」，但是當天會議沒有立法院工作人員，僅縣府局處首長及少數災民代表，不禁懷疑是縣府「秘密會議」。災民需要實際的重建進度，不是官話推託，用「傻鳥、愚民、可悲」等詞語形容災民，根本是侮辱及嘲笑。

