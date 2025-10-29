梧棲豬場送化製場複寫3聯單 數字兜不攏

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，該場數天的化製三聯單中，甲聯與丙聯斃死豬頭數相異，防檢署已請中市府調查。（資料照，記者廖耀東攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，該場數天的化製三聯單中，甲聯與丙聯斃死豬頭數相異，由於化製三聯單是透過複寫，甲乙丙三聯的數字理應一致，已請中市府調查。

為防範斃死豬流入民生消費市場，農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，並持有丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後供核對並留存甲聯，乙聯再由化製場匯集送交農業局動保處。

防檢署要求中市府調查

防檢署組長林志憲說明，依台中市府廿七日晚間提交的初步疫調顯示，梧棲場部分天數三聯單的甲聯與丙聯數字不一，已請台中市府盡速釐清，確保斃死豬隻無外流。

應變中心表示，中市府稱化製三聯單的異常是源自該案場豬農在早上先抬死豬到養豬場外，隨即填寫三聯單，當天下午又陸續有豬隻死亡，豬農未改三聯單，化製車司機核對現場數量，自行塗改甲、乙聯，才導致頭數不一。這是台中市府單方面說法，還要再確認調查。

台中市農業局專委施愛燕表示，疫調時市府發現三聯單與系統對不起來，已發文雲林縣防疫所，請求提供相關化製廠的甲、乙聯比對，查出究竟是哪裡出錯。

