    自由日日Shoot》農業局長坦承 特約獸醫、獸醫佐都沒去現場

    2025/10/28 05:30 記者黃旭磊、陳昀／綜合報導
    台中市農業局長張敬昌（右）稱，王姓獸醫佐「打電話」問疫情，在旁的台中市長盧秀燕臉色鐵青。（記者黃旭磊攝）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，廿六日爆出通報豬隻大量死亡的王姓「獸醫」竟只是獸醫佐，不料，台中市農業局長張敬昌昨又稱，從豬隻死亡到疫情爆發以來，包括特約紀姓獸醫及王姓獸醫佐均未到過現場，僅由豬農「電話請教」王姓獸醫佐，再度令各界震驚。

    延誤採檢 卻稱「第一時間該做的都做了」

    民進黨發言人吳崢昨質疑台中市政府一騙再騙，自稱「第一時間該做的都做了」，十四日卻以「豬場特約獸醫師的專業評估」為由決定不驗，為了「不存在的獸醫」延誤採檢，盧市府究竟是「無能」，還是要掩蓋「第一時間無作為」的真相？

    非洲豬瘟疫調，台中市農業局廿二日稱「特約獸醫」診斷研判感染胸膜肺炎且有給藥，但隔日養豬場紀姓特約獸醫否認，指他根本未前往養豬場也未提供建議，農業局於廿四日澄清「誤植」，稱是另位王姓獸醫建議；台中市長盧秀燕廿五日在記者會強調，該獸醫有專業執照，但農業局廿六日改口說王某其實是「獸醫佐」。

    昨日台中市府再被問究竟廿日是誰通報豬隻大量死亡，又是誰負責採樣？張敬昌稱，動保處廿日約詢豬農，豬農表示諮詢王姓獸醫佐，但王未到場僅電訪。張敬昌也說，包括紀姓特約獸醫及王姓獸醫佐均未到過現場；至於十四日及廿日均由「動保處獸醫師」到場了解，廿日的採樣也是由動保處獸醫師解剖取樣。

    熱門推播