《北市》450種候鳥飄洋過海 來看「賞鳥博覽會」

第廿七屆台北國際賞鳥博覽會昨登場，今年以「寶島鳥過客」為主題，展示最新的候鳥保育成果。（記者孫唯容攝）

第廿七屆台北國際賞鳥博覽會昨登場，今年以「寶島鳥過客」為主題，邀集NGO、國際保育團體與學術研究單位近四〇個國內外單位參展，展示最新的候鳥保育成果，現場規劃專家講座、親子遊戲、生態導覽等，讓大人小孩寓教於樂，探索候鳥的知識。北市產業發展局也特別辦理「關渡田園之美」攝影比賽，特選出金、銀、銅獎各一件的優秀作品，今起在圓山花博展出。

40個國內外團體 展示候鳥保育成果

台北國際賞鳥博覽為期昨、今日，活動時間自上午九時至下午四時卅分，持實體酷卡或出示電子票券即可免費入園。活動除規劃「親子藝起來」互動課程與「綠色生活家」生態體驗，更有音樂演出、漫才表演及繪本兒童劇，打造兼具教育性與趣味性的嘉年華式生態盛會，誠摯邀請市民走進關渡自然公園，近距離認識這些遠道而來的鳥類朋友，並共同響應生態保育行動。

產發局長陳俊安說，台灣為在「東亞—澳大利亞遷移線」，是超過四五〇種候鳥遷徙途中的重要樞紐，希望透過這次博覽會，深化市民對候鳥與濕地生態的認識，今年以「寶島鳥過客」為題，透過專家學者的知識分享、保育單位的成果展示及在地文化能量的展現，喚起民眾對候鳥遷徙與棲地保護的關注。

「寶島鳥過客」 有親子遊戲、生態導覽

關渡平原被譽為「台北市綠寶石」，為促進民眾對在地農業的支持與關懷，產發局也辦理「關渡田園之美」攝影比賽，從七月一日起開跑，參賽者相當踴躍有一一五九件作品參賽，評委們依據參賽作品的內容、主題、創意、色彩、構圖、視覺效果等進行評比，經審查選拔出金、銀、銅獎各一件、優選五件、佳作十件、入選四十件，共有六〇件得獎作品。

產發局表示，獲獎前三名作品為，金獎：《關渡平原之美》；銀獎：《繁華倒映》；銅獎：《金黃稻穗》。

此次獲獎的攝影作品，將從今天起至十一月九日，在圓山花博的台北市休閒農業旅遊推廣中心展出。

