    首頁　>　生活

    阻斷簡訊詐騙 NCC教戰：關掉2G相容功能

    NCC提醒民眾，關掉手機2G相容功能，阻斷簡訊詐騙。（NCC提供）

    2025/09/07 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕詐騙集團走私中國已淘汰的2G基地台，偽冒政府機關名義發送詐騙簡訊。國家通訊傳播委員會（NCC）昨示警，最好關閉手機相容2G網路的功能，避免接收到詐騙集團的假冒簡訊。

    NCC主秘黃文哲表示，今年上半年傳出有詐騙集團開著發財車、搭載從中國淘汰並走私來台的2G行動基地台，到處繞來繞去並發射2G訊號，「現在台灣只有4G、5G訊號，但若民眾有開啟手機網路向下相容功能，就會收到2G訊號」。

    NCC表示，民眾若前往僅有2G通信網路國家或地區例如非洲、拉丁美洲及亞洲部分國家，需手動開啟2G功能，但記得回台灣後要關閉，避免手機自動連上詐騙訊息而受害。

    為避免民眾被詐騙，已要求手機廠商的產品應在今年底前具備「手動開啟、關閉」2G功能並預設關閉，但不包括老舊手機。

    黃文哲表示，海關皆會注意中國貨物並攔截，但若從海上偷渡就很難防，甚至分拆零件來台組裝，防不勝防。NCC再次提醒民眾，若手機出現可疑訊息，應提高警覺，勿提供個資及銀行帳戶，以免遭竊取財物。

