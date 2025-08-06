太陽總算露臉 台南關廟麵趕曬製

台南終於出現太陽，關廟麵趕緊曬製。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/06 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕七月上旬的「丹娜絲」颱風之後，台南接連降雨，持續至前晚，民眾自嘲都下到發霉了，而如同「不見天日」的氣候型態，也讓進入旺季的關廟麵難以生產，業者相當無奈；昨午開始，久違的太陽從雲層之間露臉，立即啟動曬製工作，全力趕貨。

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，根據作業紀錄，在丹娜絲侵襲後，西南氣流持續影響，豪雨甚至致災，由於天候難以配合，集貨場無法進行完整的曬麵流程，扣除週休二日，七月份上工時間合計不到一週，天數之少，廿年來首見，雖然訂單湧入，卻嘸貨可出。

請繼續往下閱讀...

黃國斌說，關廟麵與鳳梨、綠竹筍等，並列地方三寶，轄內大小業者約卅家，農曆中元普度期間是每年的旺季，訂單比平常增加五成，如今西南氣流攪局，嚴重打亂了生產線，因此趁著有陽光的時候趕製，以利供貨，而昨天也是八月份首度上工，可見連續雨勢影響之久。

以年產量六成主攻外銷的長安製麵廠負責人陳興隆提到，各宮廟多有舉辦中元普度，農曆七月訂單激增，為平常兩倍，會暫時調整出貨排序，先供應內需市場，讓客戶順利完成祭拜活動。

陳興隆提到，關廟麵採日曬為主，今年七月的豪雨不斷，該廠實際上工僅有八天，讓供銷大受影響，比起以往同期，產能減少了三成之多。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法