為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    太陽總算露臉 台南關廟麵趕曬製

    台南終於出現太陽，關廟麵趕緊曬製。（記者吳俊鋒攝）

    台南終於出現太陽，關廟麵趕緊曬製。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕七月上旬的「丹娜絲」颱風之後，台南接連降雨，持續至前晚，民眾自嘲都下到發霉了，而如同「不見天日」的氣候型態，也讓進入旺季的關廟麵難以生產，業者相當無奈；昨午開始，久違的太陽從雲層之間露臉，立即啟動曬製工作，全力趕貨。

    關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，根據作業紀錄，在丹娜絲侵襲後，西南氣流持續影響，豪雨甚至致災，由於天候難以配合，集貨場無法進行完整的曬麵流程，扣除週休二日，七月份上工時間合計不到一週，天數之少，廿年來首見，雖然訂單湧入，卻嘸貨可出。

    黃國斌說，關廟麵與鳳梨、綠竹筍等，並列地方三寶，轄內大小業者約卅家，農曆中元普度期間是每年的旺季，訂單比平常增加五成，如今西南氣流攪局，嚴重打亂了生產線，因此趁著有陽光的時候趕製，以利供貨，而昨天也是八月份首度上工，可見連續雨勢影響之久。

    以年產量六成主攻外銷的長安製麵廠負責人陳興隆提到，各宮廟多有舉辦中元普度，農曆七月訂單激增，為平常兩倍，會暫時調整出貨排序，先供應內需市場，讓客戶順利完成祭拜活動。

    陳興隆提到，關廟麵採日曬為主，今年七月的豪雨不斷，該廠實際上工僅有八天，讓供銷大受影響，比起以往同期，產能減少了三成之多。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播