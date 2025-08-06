南市府︰8780萬補助全用於清淤

南市府2020至2022年已完成雨水下水道清淤長度40萬2413公尺。（台南市政府提供）

2025/08/06 05:30

強調行政簡化致誤解挪用 自籌預算1.1億投入遠高於中央補助

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府從二○二○到二○二二年間共獲中央一般性補助款八七八○萬五千元，有外界質疑八成補助款遭挪為他用，南市府昨日召開記者會鄭重澄清，強調是「行政簡化導致的誤解，事實上皆合法，絕無挪作他用」，監察院報告亦載明，市府確有投入遠高於補助額度的自籌預算辦理清淤。

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外界質疑 僅3件為原提報工程

外界指出，監院日前通過調查報告，南市府二○二○至二○二二年向中央申請十九件雨水下水道清淤補助，共核定八七八○萬五千元，但卻將該補助款用於一○二件工程。每年均僅含一件原提報工程，有違規定，質疑補助款挪作他用。

提報與執行 案件編號、命名有差異

台南市府昨日澄清強調，清淤補助經費全數用於排水與下水道相關工程，並無挪作他用情事，已於調查期間主動書面回覆監察院，說明清淤實務執行與行政提報作業的情況，且監察院報告亦載明，市府確有投入遠高於補助額度的自籌預算辦理清淤（同期市府於編列雨水下水道清淤預算為一億一三七七萬元），市府尊重監察職責，後續將強化行政作業流程。

水利局︰實際執行內容 均為核定工程

水利局長邱忠川指出，該次調查主軸為監院對「中央主管機關是否落實地方補助款督導管考」所提出之建議，市府並非被糾正對象；台南市幅員廣闊，每年辦理逾百件排水清淤工程，部分工程因發包時程、契約文件完成時間不一，導致原提報核定工程與最終執行案件在編號與命名上出現差異。但實際執行內容均為核定類別範疇內之雨水下水道清淤與維護工程。

致力治水 這次淹水面積遠低於莫拉克

邱忠川說明，市府簡化作業流程，以把握每年一至四月非汛期的清淤黃金時段，程序皆符合中央經費補助要點規範；過去幾年台南治水不遺餘力，本次遭受五百年一次的超大豪雨，淹水面積僅一三○公頃，遠少於莫拉克風災時的五萬五千公頃，其中清淤重要性不言而喻。

對於季報表提報與清淤成果量化資料填報作業，水利局已依據中央主管機關指導修正內部作業程序，後續將落實資料一致性、數據回報與橫向溝通，確保制度與實務接軌，行政效能再提升。

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