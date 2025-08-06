災情未完全解決》盧秀燕突訪澳 綠批偷偷摸摸

北屯大坑多條主要道路搶通後，大批土石待清運。（里長黃明華提供）

2025/08/06 05:30

昨臨出訪前才公布 民進黨：隨行官員與出訪任務脫節 淪形式政治秀

〔記者蘇孟娟、歐素美、蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕五日突宣布並率團出訪澳洲七天，因台中受暴雨影響尚有災情待善後，前往南台灣響應救災的民進黨台中市議員包括江肇國、陳雅惠及陳俞融，質疑盧秀燕之前疾言厲色嗆路過民眾去救災，卻無視台中及南部嚴重災情安排出訪，堂堂市長出訪計畫竟「偷偷摸摸」進行，臨出訪前才敢公布，甚至隨行官員與出訪任務脫節，出訪根本淪形式的政治秀。

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大坑多條道路坍方土石 待清運

台中一週多來豪雨不斷致災，和平區梨山的台八線K九十四．五K四日大面積邊坡土體坍滑，致交通中斷，公路局谷關工務段緊急搶通中；另大坑多起土石流沖進民宅，土石陸續清理中，但部份民宅因自來水管被壓破，至今仍無水可用；大坑另有多條道路土石坍方已陸續搶通，但土石堆積仍待清運，擋土牆也崩壞待修復。

盧：雨勢趨緩 盼拓展經貿交流

盧秀燕昨強調，雨勢趨緩，市府水災應變中心三級開設已解除，因規劃已久因此照計畫出訪，災後善後由副市長負責，她出訪進行因應美國關稅衝擊，盼拓展經貿交流，推動台中大墩美展文化展演，配合台中國際會展中心、台中綠美圖年底營運交流建設經驗，並借鏡澳洲燃煤電廠退場轉型及關懷僑胞，預計十一日返國。

陳俞融：盧很清楚此時不宜出訪

江肇國與陳俞融指出，盧秀燕之前才指責要民進黨公職人員去救災，甚至還疾言厲色要路過嗆聲的民眾去救災，但台中水災善後尚未告一段落，南台灣更災情嚴重，盧秀燕只會叫別人救災、自己在非常時期出訪，更偷偷摸摸壓到臨出訪前才敢公布，可見她也很清楚此時不宜出訪。

陳雅惠及議員周永鴻更指隨行官員不見文化局長、經發局長等專責推動文化與經貿的幕僚，與任務嚴重脫節，出訪淪形式大於實質的政治表演。

民進黨市議員黃守達另指出，今年澳洲聯邦大選，支持擴大再生能源政策的工黨擊敗主張擁核的在野黨，民意趨向明確反核，盧想要又不願宣之於口的核能，已被排除在澳洲的能源政策之外，盧秀燕若想謀總統大位，就應誠實面對全球能源潮流。

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