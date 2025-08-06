桃源復興3里搶通 豬隻配送原鄉

高市府預計三天內將十五頭整豬送達桃源、那瑪夏與茂林三區。（高市府提供）

2025/08/06 05:30

桃源區今仍停班停課 高雄農損初估6617萬 茄子、洋香瓜泡爛

〔記者黃佳琳、陳文嬋、黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕○七二八豪雨在高雄山區降下驚人雨量，南橫公路柔腸寸斷，桃源復興以上三個里一度淪為孤島，公路單位連日搶修，昨天上午先搶通梅山口至台東的向陽路段，孤島危機暫時解除，桃源區今天仍停班停課。

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公路局指出，此次豪雨在高雄山區累積降下逾兩千毫米雨量，造成台廿線臨九三線便道（勤和至復興路段）前後路段路基嚴重掏空無法通行，而台廿臨一○五線（梅山至向陽）路段也多處阻斷，導致桃源區復興、拉芙蘭、梅山里等三個里對外中斷。

在公路單位緊急搶修後，昨天上午梅山口以東路段已恢復管制通行，供桃源區三個里往台東方向緊急通行，高雄端於傍晚也完成搶通，但初期僅供民眾醫療通行及民生物資運輸補給等緊急需求，由警察或保全戒護通行。

隨著風雨趨緩，高市府持續原鄉災後生活支援行動，昨天也展開整隻豬配送計畫，預計三天內將十五頭整豬送達桃源、那瑪夏與茂林三區共十四里。

每天出動16組工班 修復市區坑洞

連日豪雨高雄市區市區部分道路也出現坑洞破損，高市府道工處每天出動十六組工班，發現坑洞立即填補。

這波豪雨造成茄子、洋香瓜等泡水爛掉，高雄市農業損失初估金額六六一七萬元，山區仍待道路搶通後清查。農業局表示，高雄已爭取到農損現金救助，農民可以利用天然災害APP照相記錄災損，等道路修好再提出申請即可。

增2例類鼻疽 有污水污泥接觸史

連日豪雨出現積淹水，高雄市衛生局昨公布七月廿九日至八月四日新增二例類鼻疽個案，個案分別居住在大寮、梓官，都有污水污泥接觸史，民眾雨後清理環境時，務必留意戴口罩、手套及雨鞋等個人防護。

高雄市桃源區復興以上三里受豪雨影響淪為孤島，經公路單位搶通恢復通行。 （公路局提供）

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