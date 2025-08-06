屏東農損破億 香蕉、鳳梨、蜜棗重創

屏東縣長周春米到蜜棗園了解災損。（記者羅欣貞攝）

2025/08/06 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕○七二八西南氣流帶來連日豪雨重創農業，統計至昨天下午四點，屏縣農損金額已逾一億元，佔全台農損三．三億元的三十二％，全台最嚴重；屏東縣長周春米昨下午前往高樹鄉了解農作物災損，強調已向農業部爭取農業天然災害救助，鳳梨將納入救助品項，但蜜棗外觀受損較難評估，盼農業部盡速公告補助標準、品項範圍，並從速、從優、從寬，全力協助農民度過難關。

屏東縣政府農業處截至昨下午四點統計，屏東受損農作物共三十七項，受損面積八百八十五．○二公頃，損失金額一億七百一十五萬兩千元；受損面積最大為香蕉一百四十三．三公頃、損失金額一千四百九十九萬五千元；其次鳳梨一百廿五．四公頃、損失金額一千三百六十九萬九千元，蜜棗與檸檬受損面積均為五十五公頃，損失金額分別為一千四十九萬四千元、六百九十八萬元。

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鳳梨田浸水 影響根系發展

高樹鄉為鳳梨、蜜棗的主要產區，七月廿八日以來近九天半累積雨量達一千四百五十七毫米，為平地鄉鎮最多，連日降雨導致田區排水不及，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展，棗子則因將迎來開花期，雨勢造成根部受損，屏東縣長周春米昨下午會同農業部農糧署、高雄區農改場實地現勘了解災損情況。

周春米勘災 憂延遲性損害

周春米示，屏縣是全台蜜棗主要產區，受災區域集中在高樹鄉，預計十二月底採收，但連日降雨將影響後續產量、品質與價格，由於棗子是農民非常重要經濟作物，但外觀上難以認定災損，後續還有延遲性損害，盼專家學者除輔導農民復耕，也能研議判斷災損的標準，將蜜棗納入天然災害補助品項。

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