邊境查驗 一批日本鮮蜜瓜農藥超標33倍

最新一波邊境查驗，三批來自日本的鮮蜜瓜因農藥殘留遭攔截。（食藥署提供）

2025/08/06 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕夏季為日本蜜瓜進口高峰，衛福部食藥署昨公布最新邊境不合格名單，有三批自日本進口的「鮮蜜瓜」因農藥殘留遭攔截，問題包括不得檢出的滅派林，以及撲滅松殘留達○．三三ppm，超過法定限值卅三倍，三批共重九十一．一公斤，均已退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，這三批蜜瓜分別由「川咏水果有限公司」與「興亞貿易股份有限公司」自靜岡與愛知輸入，其中兩批檢出撲滅松與滅派林，另一批則檢出依普同○．○二ppm，均不符標準。近半年共受理二一六批蜜瓜報驗，其中三批不合格，不合格率約一．四％，食藥署自六月至十月加強邊境抽驗比例達廿％至五十％。

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最新邊境違規共有十五批，問題包括農藥、防腐劑與蘇丹色素等違規。其中一批越南進口的黑胡椒粒檢出禁用的蘇丹色素四號，依法直接銷毀，今年迄今越南黑胡椒報驗五十一批，有兩批不合格，明年一月十七日前，越南黑胡椒均須百分之百檢驗蘇丹色素合格才能進口。

另有兩批印尼進口餅乾也遭退運，包括西霸企業的「魚餅」防腐劑苯甲酸與己二烯酸合併超標，以及萬川實業的「春捲味脆餅」，雖餅乾本身未超標，但使用的醬油原料中防腐劑高達每公斤十四．二公克，仍屬違規。今年上半年印尼餅乾報驗七九一批，有三批不合格，食藥署也於今年八月五日至九月四日加強抽驗。

此外，一批美國進口塑膠「砧板」溶出試驗檢出高錳酸鉀消耗量廿一ppm，超過法規標準上限十ppm，因可能釋出具健康風險的有機物質，該業者未來將列為加強查驗對象。

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