地下箱涵破裂 台一線水上段大塌陷

台一線水上鄉正義路地下道南下路段，出現大面積塌陷。（記者林宜樟攝）

2025/08/05 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義地區近來連日豪雨，台一線嘉義縣水上鄉正義路地下道南下路段，昨出現大面積塌陷達一二○平方公尺，經開挖後，發現為公路局雲嘉南區養護工程分局所屬地下箱涵破裂，公路局與警方先將南下車道全線封閉，車輛引導至北上車道，待塌陷原因查明後，展開修復。嘉義縣政府昨宣布八月五日恢復正常上班上課。

塌陷區域位於台一線南下二七五．四公里路段，縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭昨到場勘災，相關單位了解後，該區域埋設公路局所屬箱涵，及自來水公司所屬管線，附近也有水上鄉公所維管的正義路地下道抽水站，經怪手開挖，發現為公路局所屬地下箱涵破裂造成道路塌陷。

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公路局與警方昨將南下車道全線封閉，車輛引導替代至北上車道，暫時調整為北上二車道、南下一車道；正義路地下道全線封閉。

媽祖大道數十個坑洞 害車爆胎

連日豪雨也造成太保市往新港鄉縣道一五九線「媽祖大道」出現數十個坑洞，有的大坑洞寬度達四、五十公分，多部車輛閃避不及，陷入坑洞爆胎，昨縣府建設處派廠商修復大坑洞，其餘坑洞待修復。

梅山鄉鬧區通往太平村等村落的縣道一六二甲線，因雨勢不斷，在梅山太平卅六彎第十二彎車道出現路面龜裂及下陷，鄉公所設置警戒線，請廠商灌漿搶修，前天廠商進場裝設基樁，穩固路基，恢復通行。

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