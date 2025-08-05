助台南風災重建 善款破億元

大台南不動產開發商業同業公會捐贈五百六十萬元，助丹娜絲風災重建。（台南市政府提供）

2025/08/05 05:30

緯穎智造及大台南不動產公會慨捐760萬 市府︰發揮最大效益

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，為支持災民重建，緯穎智造公司昨天捐贈二百萬元，大台南不動產開發商業同業公會則慨捐五百六十萬元，由台南市長黃偉哲代表受贈。根據台南市社會局統計，目前南市收到的善款達一萬多筆，很多是民眾的小額捐款，總金額已突破一億元。

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截至1日下午 捐款逾1.4萬筆

南市社會局統計，截至八月一日下午三點半止，這次風災共收到一萬四二七九筆捐款，總金額一億三三七萬六○○七元。南市社會局邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手。

黃偉哲表示，感謝緯穎智造公司及台南市大台南不動產開發商業同業公會，以及社會各界的愛心，以實際行動伸出援手。市府團隊目前正加速慰助金核撥流程，協助受災居民早日恢復正常生活。災後復原工作需要時間與大量資源，除政府外，更需仰賴民間各界攜手支持，市府將善用每一分善款，讓資源發揮最大效益。

緯穎︰深耕台南 響應市府賑災

緯穎公司總經理丁英斌說，雖然公司今年才正式設立，但緯穎早在多年前便已於台南深耕布局，此次風災重創台南，母公司緯穎科技董事長洪麗寗與緯穎智造董事長林威遠於第一時間發起捐款，響應市府賑災行動，盼能為災後復原及時注入資源。

不動產公會︰9月捐消防設備

大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆表示，此次風災導致沿海地區受損，重建需投入龐大的人力與資源，因此決議捐出四百五十萬及理監事加碼捐一百一十萬，共計五百六十萬元，協助災後重建。另外，公會也將於九月捐贈價值二百五十萬的消防設備給南市消防局。

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