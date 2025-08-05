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    宜縣犬貓棄養規費翻倍 增至4千元

    宜蘭縣流浪動物中途之家收容的犬貓逐年攀升，縣府修訂收費標準，每隻棄養規費增至四千元。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣流浪動物中途之家收容的犬貓逐年攀升，縣府修訂收費標準，每隻棄養規費增至四千元。（記者江志雄攝）

    2025/08/05 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國內近年來出現寵物棄養潮，宜蘭縣流浪動物中途之家收容的棄養犬貓逐年攀升，縣府最近修訂收費標準，每隻棄養規費從二千元提高到四千元。依照動物保護法規定，棄養飼主必須上三小時的動物保護講習，且終身不得再領養動物。

    宜蘭縣流浪動物中途之家收容對象以犬貓為主，根據統計，二○二二年收容數量二○九隻，二○二三年二百二十三隻，二○二四年二百五十四隻，呈現增加趨勢，被送進中途之家的平均留置時間二個月，目前約有二百一十隻，最大收容量三百三十隻。

    宜蘭縣動植物防疫所股長劉恭良昨天指出，考量收容成本增加，加上動保法修法後動物收容零撲殺，造成宜蘭縣中途之家收容數量持續上揚，由於原棄養規費已經二十五年沒有調整，無法符合現在的實際需求，決定修訂宜蘭縣流浪動物中途之家收費標準，每隻棄養規費增至四千元，即日起實施。

    此外，宜蘭縣寵物屍體焚化收費標準一併修訂，統一以每公斤重量計價，一公斤火化費用六十元，如果個別火化並撿拾骨灰，要加收三千元。宜蘭縣民飼養的寵物，若有辦理寵物登記與絕育，享有半價優惠，非設籍宜蘭縣的飼主必須繳交三倍規費。

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