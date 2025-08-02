租約到期 金石堂彰化光復店11/1熄燈

2025/08/02 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕陪伴彰化人十九年的金石堂彰化光復店，因租約到期，將在十一月一日熄燈。書店業者表示，因受消費習慣改變及網購等競爭影響，來客量大不如前，經評估後決定不續約，只好結束營業。

「竟然要關了，太可惜了！」不少書迷得知消息後感到震驚與不捨，昨天特地前來尋寶，現場人潮比平時多出不少，有人手上提滿書結帳，也有人邊翻書邊感嘆，「以後彰化就沒金石堂了！」熄燈前，店家推出三個月清倉優惠活動，除了全館消費七九折外，單筆消費滿一千元現折一百元，並有圖書、原文書、日文雜誌、文具與玩具一折起大拍賣，民眾喜歡通通帶回家，甚至連國中小參考書也有六五折起特惠價，吸引不少人搶購。

請繼續往下閱讀...

金石堂彰化光復店表示，主要因消費習慣改變，加上網購與大型百貨商場書店吸走人潮，雖然地點位在彰化火車站商圈，但客流量已大不如前，評估後決定結束營業，停業前推出優惠活動。

光復店是金石堂在彰化縣唯一的實體門市，十一月之後，彰化人想逛金石堂，距離近的就只能選台中市東區的台中秀泰店，以及南屯區秀泰廣場的文心店了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法