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    首頁　>　生活

    解謎藝術任務 國美館闖關拿好禮

    2025/08/02 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立台灣美術館昨日起至八月底，推出解謎藝術任務「Mr.ART（藝術先生）的秘密檔案」，邀請民眾看藝術、集拚圖，參加者可使用文化幣或現金報名，領取限量「國美藝術娃包」，帶著娃包穿梭展區、解謎闖關，完成六大關卡即可獲得限量「鹿圖」藝術拼圖，打造個人化的觀展體驗。

    國美館指出，闖關任務結合當期展覽內容與館內特色空間，共設計六道主題關卡，串連「時代印記：國美典藏常設展」、藝術圖書中心與國美館藝術商店空間。

    活動期間，參與者將攜國美藝術娃包穿梭展覽與特色空間，依循線索逐步完成六項任務，每完成一關，即可獲得一片拼圖，集滿六片完成這套拼圖，在活動過程逐步累積而成的藝術紀念品，並可憑成果畫面享國美館藝術商店專屬優惠。

    活動闖關卡與專屬好禮「國美藝術娃包」，內含主題造型娃包與Mr.ART造型鑰匙圈，搭配「MoMo默默」玩偶，設計以藝術療癒為靈感，兼具紀念與溫度；

    另外，國立台灣美術館與館內藝術商店同步推出「與娃同行的展覽時光—國美館限定娃包專場」，社群活動也提供抽獎文創禮物。

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