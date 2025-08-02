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    動漫《斗南物語》首部曲 行銷鎮內古蹟

    斗南公所與雲科大師生團隊合作完成首支動畫短片《斗南物語》，昨天首映。（斗南鎮公所提供）

    斗南公所與雲科大師生團隊合作完成首支動畫短片《斗南物語》，昨天首映。（斗南鎮公所提供）

    2025/08/02 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕為行銷斗南鎮特色，公所攜手雲林科技大學數位媒體設計系副教授翁漢騰師生團隊，完成鎮內首支《斗南物語》動漫作品，帶領民眾認識鎮內古蹟。鎮長沈暉勛表示，將在斗南六八電影館播映；翁漢騰指出，短片規劃三部曲，第二支正籌備中。

    翁漢騰表示，共有十四名學生加入創作，走訪鎮內古蹟建築，深入了解故事。其中十四名學生完成片長四分鐘，且以日式動漫風格的《斗南物語》。

    翁漢騰說，該片講述台日混血製香師，返台「尋香」之旅，在斗南車站遇見神祕白獅，帶她穿越斗南歷史古蹟，最後抵達當地信仰中心順安宮，發現香氣的源頭是居民心中虔誠的祈禱。另有四名學生重現在地歷史場景，創作出四本漫畫，期盼透過漫畫語言傳遞地方價值。

    翁漢騰說，《斗南物語》規劃三部曲動畫，目前正籌備繪製第二部，聚焦在斗南的農業特色，期盼全數完成後，能夠帶領民眾重新認識斗南之美。

    沈暉勛表示，首部曲動畫曾給日本訪客觀看，獲得極大好評，動畫八月每週六下午四點斗南六八電影館熱門電影播映前展示，至於動漫聯展將擇期展出，盼透過動畫與漫畫的視覺轉譯，拉近居民與地方記憶的距離。

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