癌藥基金》CHPTA助攻 縮短行政流程 癌藥平行審查只花1年

癌症及早診斷與精準醫療，是改善死亡率重要關鍵。（資料照，門諾醫院提供）

2025/07/11 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕癌友團體長期詬病癌症新藥從申請到健保收載的等待期長達七百多天，但政府去年成立國家級健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）專責辦公室、開放平行審查至今，行政作業流程縮短，已有兩款藥以平行審查納入健保，一款癌藥從受理廠商申請到給付生效花費十二．六個月，另一款非癌藥更短僅十個月。

已2款藥採平行審查納健保

CHPTA為協助健保進行新醫療技術、藥品及醫材給付審查，並朝向成立行政法人；平行審查則是廠商申請新藥查驗登記時，可同步向健保署申請建議納入支付，縮短等待許可證審查及健保核准給付時間。

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健保署統計，去年廠商從申請健保收載送件到提至專家會議討論平均天數，從二○二三年四．三個月降至三．七個月，已有顯著改善。

截至今年六月，包含癌藥在內有十五件藥品以平行審查送件，其中兩件已納入健保給付，分別是治療復發性或難治性多發性骨髓瘤成人的elranatamab成分新藥，從受理至給付約十二．六個月；以及用於治療肺動脈高壓的tadalafil成分新藥，從受理至給付更僅十個月。兩款藥納保分別於五、六月生效。

健保署長石崇良表示，精準醫療也是國家防治癌症重要的一環，去年五月將次世代基因定序（NGS）納入健保，有利於對症用藥，截至今年二月底，已申報逾二千件、給付三千多萬元，以肺癌病人用量最多。

衛福部後續將規劃蒐集癌症病人病理及影像報告、篩檢、治療與費用，彙整各大醫院醫事人力及設備等資料，建置癌症大數據資料庫，以建立全人全程管理平台。

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