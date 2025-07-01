培育人才 宜縣開辦「綠色生活學院」

宜蘭縣政府結合產官學界開辦「綠色生活學院」，昨天舉行啟動儀式。（記者游明金攝）

2025/07/01 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府結合宜蘭大學、佛光大學，以及六個專業夥伴、十一個在地實務團體，共同開辦「綠色生活學院」，昨舉行啟動儀式，將以淨零管理、永續農業、綠色旅遊、能源轉型四大主題，推出十五堂系列課程，希望打造成綠色人才培育平台，讓宜蘭成為淨零治理與綠領轉型的示範縣市。

宜蘭縣政府面對氣候變遷與淨零轉型挑戰，前年即推動「宜路有你—淨零公正轉型系列活動」，今年接續再推出「產業領航—綠色生活學院」，結合縣內大學、低碳社區與產業夥伴，共同打造跨領域綠色人才培育平台。

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縣府表示，今年四大主題與目標，「淨零管理」結合民間資源及企業ESG（環境保護、社會責任、公司治理）推動，由宜蘭縣政府率先示範，鼓勵機關、企業實施碳盤查與管理；「永續農業」是因應氣候變遷的農業挑戰及永續經營；「能源轉型」希望在地能源自給，提升公民電廠參與機制；「綠色旅遊」落實產品碳足跡遊程服務，以及在地永續旅遊示範與推廣。

代理縣長林茂盛表示，因應氣候變遷不能僅止於減碳與調適技術，人才培育才是支撐轉型關鍵，綠色生活學院將成為宜蘭推動民眾參與氣候行動的重要平台。「綠色生活學院」推出十五堂系列課程，相關資訊詳見宜蘭縣政府環境保護局官網查詢。

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