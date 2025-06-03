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    身障停車位設在人行道 屏市將重畫

    身障車位設置在人行道上，還被腳踏車占用。（記者葉永騫攝）

    身障車位設置在人行道上，還被腳踏車占用。（記者葉永騫攝）

    2025/06/03 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市國民運動中心的人行道上畫有機車停車格及身障停車位，但是機車不能騎上人行道，依規定只能用牽的，但多數民眾不願意牽車，常常違規騎車上人行道而被開單告發，而身障人士如果依交通規定執行，光是牽車就無法負荷，引發爭議，屏東市公所表示，將會重新畫設身障停車位，也籲請民眾要依規定停車，避免受罰。

    屏東市國民運動中心去年曾因有人不斷檢舉機車騎上人行道，屏東警方開出了二百多張罰單，引發不少爭議，當時縣議員曾義雄邀請屏東市公所、警方針對機車的停車問題進行研議，事後屏東市公所也增設不少機車停車位，近日又有身障朋友反映運動中心對身障者停車不友善，身障車位劃在人行道上，依規定要下車後牽車到停車位，否則被罰。

    縣議員梁育慈批評，一般人牽車都覺得很吃力了，身障朋友根本無法牽車，如果騎機車到人行道又怕被警方開單告發，認為縣府有必要協助管理的市公所處理及增設機車位。

    屏東市公所表示，國民運動中心的機車停車位去年已檢討過一次，增設了不少機車停車位，但受限於人行道寬度等因素，無法再增加，仍有許多民眾覺得停車太遠而違規停車。

    至於身障車位畫設在人行道上，造成的動線問題，屏東市公所初步檢討將拆除部分的人行道磚，設立專屬身障機車停車位，讓身障者能夠從道路就能直接行駛到停車位上，避免造成違規。

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