三峽車禍交通改善 標線型人行道將設護欄

新北市教育局長張明文等人到校視察，指示加強保護學生安全。（記者陳奕劭攝）

2025/05/21 05:30

新北市府會勘 提增設實體人行道 引進行人優先區 設減速設施、科技執法

〔記者陳奕劭、羅國嘉、賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕三峽區北大國小旁的國光街、國成街口，前天下午發生三死十二傷的重大車禍，市府交通局、警察局等單位昨到事發地會勘並檢討肇因，決定短期內加裝安全護欄阻隔標線型人行道，長期將拓寬人行道、劃設行人優先區，警方也將加強各校附近的科技執法取締違規，落實執行「護童專案」。

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卓冠廷︰通學巷違規駛入 執法不力

當地選區市議員卓冠廷說，國成街在上、放學尖峰時段均禁止車輛通行，但該路段在禁行時段仍有車輛違規駛入，從二○二○年至今僅開罰卅九件，顯見執法不力，國成街僅北大國小側有實體人行道，對行人和學生的防護力都不足，要求市府盡速亡羊補牢。

交通局副局長林麗珠表示，肇事駕駛余文正有多項違規，包括在禁行時段進入車道、超速、闖紅燈等，市府將引進行人優先區，並設置減速設施、科技執法，標線型人行道短期將架設護欄，長期增設實體人行道等。

議員促設路阻 警局長︰長期措施

市議員廖宜琨質詢指出，科技執法只能在違規行為發生後開單取締，但現場無法事先遏阻違規，警力也不可能全年全天盯場，他建議設置圓形路阻，禁止車輛進入人行範圍，也建議把北大國小的家長接送區移至捷運三鶯線高架橋下方綠廊，減少車輛和人流的交織。警察局長廖訓誠回應，優先改善路口的標誌、標線，並推動科技執法，圓形路阻將列入長期改善措施。

另外，新北市議會昨天下午開議，市議員周勝考提議，請與會的局處首長與議員為罹難者默哀一分鐘，也為傷者祈福，祝福早日康復。

與車禍肇事地點有關的北大國小、三峽國中昨天仍照常上課，導護志工謹慎引導車流，許多學生和家長經過事發路口也雙手合十祈禱，還有不少民眾獻花、放零食、寫卡片表達哀悼，眾人臉上都流露哀戚與不捨；三峽國中的學生也到場獻花，一位女學生受訪時泣不成聲，她哭著說，想到之前一起嘻笑打鬧的同學到天上當天使了，心裡好難過！

車禍現場放鮮花、玩偶 民眾哀悼

車禍現場堆滿鮮花、玩偶、零食點心，許多民眾、學生昨晚到場點起蠟燭、手寫卡片，雙手合十為逝者、傷者祈福。

北大國小校長劉文章說，昨天接送學童上、下課的家長多了一倍，家長們都緊抓孩子的手，提高警覺快速通過馬路，大家心裡難免都有一層陰霾，呼籲駕駛人行經學校附近務必減速慢行，以師生的安全為念。

北大國小旁車禍發生地現場堆滿鮮花、點心、玩偶，民眾到場追思。（記者陳奕劭攝）

針對三峽車禍案造成嚴重死傷，新北市議會昨天默哀一分鐘。（記者賴筱桐攝）

新北市府會勘決議，三峽區國成街標線型人行道短期內將加裝安全護欄阻隔。（記者陳奕劭攝）

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