為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    妥瑞氏症學生遭嚴懲輕生 校長被彈劾、休職2年

    台北市立民權國中患有妥瑞氏症的國一新生，因不堪遭學校師長言語羞辱恐嚇輕生，監察院調查認定時任校長朱毋我處理性平事件上有重大違失，移送懲戒法院進行懲戒。（資料照）

    台北市立民權國中患有妥瑞氏症的國一新生，因不堪遭學校師長言語羞辱恐嚇輕生，監察院調查認定時任校長朱毋我處理性平事件上有重大違失，移送懲戒法院進行懲戒。（資料照）

    2025/04/09 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市立民權國中患有妥瑞氏症的國一新生，因不堪遭學校師長言語羞辱恐嚇、要求禁閉罰站持續三週之久，從自家頂樓跳樓輕生。監察院調查認定，校方對該生被指責疑對同學性騷擾，未深入調查真相，直接指責其過錯，造成他走上自殺一途，彈劾時任校長朱毋我，懲戒法院第二審認定朱有重大違失，判休職兩年確定。

    患有妥瑞氏症的小志（化名）二○一七年九月一日入學不久，被指疑涉及兩件性平案件，校方兩度召開性平會，認定小志頗具悔意，首次記一次、第二次記二次小過，不組調查小組，性平會自行列管。

    主導性平會做出7大處置

    不過，時任校長朱毋我卻在性平會上命小志進場說明，且主導性平會做成小志「抽離於班級外、假日禁足、調動社團、取消晚自習、學生與家長向被行為人及其家長道歉、家長接送上下學」等七項處置；小志課後被強制留校，禁閉罰站持續三週，朱甚至在眾人面前斥責小志：「你有病，為什麼不去吃藥。」小志傷心落淚。

    同年十二月七日小志放學返家，自住處頂樓跳樓，送醫不治，僅就讀國中九十八天即發生不幸。

    監察院調查認定朱毋我處理性平事件上有重大違失，移送懲戒法院進行懲戒，朱答辯稱「只有一些瑕疵」，事後，朱被調為北市教育局教師。

    懲戒法院一審判決朱休職、期間兩年，朱上訴稱和小志死亡無關。懲戒法院二審仍認定朱有重大缺失，上訴駁回。

    衛福部安心專線：1925

    生命線協談專線：1995

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播