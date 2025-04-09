妥瑞氏症學生遭嚴懲輕生 校長被彈劾、休職2年

台北市立民權國中患有妥瑞氏症的國一新生，因不堪遭學校師長言語羞辱恐嚇輕生，監察院調查認定時任校長朱毋我處理性平事件上有重大違失，移送懲戒法院進行懲戒。（資料照）

2025/04/09 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕台北市立民權國中患有妥瑞氏症的國一新生，因不堪遭學校師長言語羞辱恐嚇、要求禁閉罰站持續三週之久，從自家頂樓跳樓輕生。監察院調查認定，校方對該生被指責疑對同學性騷擾，未深入調查真相，直接指責其過錯，造成他走上自殺一途，彈劾時任校長朱毋我，懲戒法院第二審認定朱有重大違失，判休職兩年確定。

患有妥瑞氏症的小志（化名）二○一七年九月一日入學不久，被指疑涉及兩件性平案件，校方兩度召開性平會，認定小志頗具悔意，首次記一次、第二次記二次小過，不組調查小組，性平會自行列管。

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主導性平會做出7大處置

不過，時任校長朱毋我卻在性平會上命小志進場說明，且主導性平會做成小志「抽離於班級外、假日禁足、調動社團、取消晚自習、學生與家長向被行為人及其家長道歉、家長接送上下學」等七項處置；小志課後被強制留校，禁閉罰站持續三週，朱甚至在眾人面前斥責小志：「你有病，為什麼不去吃藥。」小志傷心落淚。

同年十二月七日小志放學返家，自住處頂樓跳樓，送醫不治，僅就讀國中九十八天即發生不幸。

監察院調查認定朱毋我處理性平事件上有重大違失，移送懲戒法院進行懲戒，朱答辯稱「只有一些瑕疵」，事後，朱被調為北市教育局教師。

懲戒法院一審判決朱休職、期間兩年，朱上訴稱和小志死亡無關。懲戒法院二審仍認定朱有重大缺失，上訴駁回。

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