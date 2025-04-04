基隆運動中心委外 積欠市府逾1.8億

基隆國民運動中心設備老舊，營運不佳。（記者盧賢秀攝）

2025/04/04 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市國民運動中心設施老舊，近年民間健身房崛起，營運每下愈況，積欠市府租金等已逾一億八千多萬元，市府已提出訴訟並聲請假扣押，市議員要求早日解約，改善設施給民眾更好運動空間。

市府提訴訟 聲請假扣押

在成功國小對面的國民運動中心，市府從二○一七年委託業者經營，營運期間至二○二七年，有游泳池、健身房、綜合球場、室內跑道及教室等。但近年民間健身中心崛起，國民運動中心設備老舊、漏水、游泳池池水混濁、健身房時常沒有空調，營運不理想。

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議員要求解約 改善設施

市議員施偉政說，國民運動中心缺失多，市府應加強督導改善。市議員曾紀嚴表示，他常去打羽球，發現設老舊無心改善，市府應提早解約，不要再拖了。市議員張耿輝認為，不可能和業者再續約，市府要早決斷，避免擺爛下去。

市府教育處長徐嬿立表示，運動中心二○一七年以OT方式委外經營，業者拖欠多年租金、權利金、回饋金等，整體債務總額已逾一億八千多萬元，市府已提出訴訟，並聲請假扣押、假執行。

徐嬿立說，近年廠商的營運績效多不合格，已催告有重大缺失，未來作為不續約或解約的依據，市府會加強督導，協助設備改善，並不定期進行抽查游泳池水質等，今年一月已完成過濾水質系統改善，六樓跑道漏水也已修繕。

市長謝國樑表示，如果有問題會移交給政風單位調查，並且做好善後工作。議長童子瑋要求加強督導改善現況。

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