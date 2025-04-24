淡水三協成傳被「查水表」因沒標「雞鴨蛋」挨罰 民眾力挺買爆

三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。（「罷洪刻不容楷」提供）

2025/04/24 19:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水知名老牌餅店「三協成餅舖」，日前暫停連署收件，後來傳出因鹹蛋黃沒標示是雞蛋還是鴨蛋，挨罰20萬元。網友得知除幫店家喊冤，還以行動支持「買爆」。網友表示，已無法從網站上訂購店家產品。實際查看，網站訊息表示訂單目前過多，要陸續出貨後，才會再度開放網路訂購。

罷免立委洪孟楷民團「罷洪！！刻不容楷」今日透露，之前三協成餅舖宣布停收連署書，原因是因為被查水表罰20萬，而挨罰理由竟是「鹹蛋黃沒標示是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋」。

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消息傳出後讓廣大網友感到十分荒謬，質疑哪有鹹蛋黃是用雞蛋的？不過，新北市衛生局稍早則回應，表示從未開罰淡水三協成20萬元紀錄。衛生局說，去年有接獲民眾檢舉產品標示跟內容物不相符，已函釋食藥署認定涉有違反食安法標示規定，後續會參考食藥署回函及相關規定處理，但至今未有開罰。

有大批網友則以行動聲援店家，網路上有網友就傳出三協成餅舖現場排起長隊的照片；另外，還有網友回報，想要在店家網站上網購支持，結果網站塞爆，無法購買商品。

實際測試，前往三協成餅舖網站後，無論點選哪種產品，都會出現系統通知：「親愛的顧客您好。抱歉~由於目前訂單過多，會依照名單順序幫您服務，訂購後服務人員會陸續與您聯繫，服務人員會與您確認產品運送日期和運費，請於確認後再進行匯款。」另外，通知也備註「待訂單陸續出貨，才會開放網路訂購」。

網站訊息表示訂單目前過多，要陸續出貨後才會再度開放網路訂購。（擷取自三協成餅舖網站）

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