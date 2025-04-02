推動都更、建社宅 住都中心揭牌

桃園住宅及都市更新中心成立，市長張善政（左三）、國家住都中心董事長花敬群（右三）、住都中心執行長邱英哲（右一）等人揭牌。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/02 05:30

市容翻轉重要里程碑 致力防災都更 2030年達成萬戶社宅目標

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市住宅及都市更新中心昨日揭牌，象徵桃園市都更進入全新階段。市府表示，住都中心將負責推動都更及社宅維護管理，住宅發展處也改制為住宅與都市更新處，專責推動社會住宅與都更政策、都更審議。

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市長張善政、內政部國土署及建築師公會、不動產估價師公會、不動產開發商業公會代表共同參與桃園住都中心揭牌儀式；張善政表示，住都中心揭牌象徵桃園市容翻轉的重要里程碑，除了加速推動都更，持續興建社宅也是重要任務，桃園目前已規劃四十六處社會住宅、共一萬一五三四戶，其中十四處已完工、七處興建中，將加快腳步確保二○三○年前達成一萬戶社宅目標。

正光花園新城等危老社區駐點

國家住都中心董事長花敬群表示，桃園升格為直轄市十年來城市發展迅速，桃園市府的社宅推動專責單位也從住宅發展處、住宅中心轉型為住都中心，顯見市府對都更與社宅的重視，期待與桃園市府持續攜手合作，建構桃園為台灣最耀眼的城市之一。

首任住都中心執行長邱英哲表示，桃園都更面臨諸多挑戰，許多老舊建物耐震能力不足，影響居住安全，特別是在市中心與火車站周邊，不但有安全隱憂，也連帶影響城市發展，市府將透過「公部門主導、住都中心執行」，加速推動都更，改善老舊建築安全問題。

桃園市新興重劃區、舊城區交錯且城市樣貌迥異，還有海砂屋、地震受損社區等，都是亟需都更重建的案例，邱英哲說，防災都更首波重點推動案件，包括桃園區正光花園新城、龜山區金山與光峰社區、桃園區大華八街等列管危老社區，其中，市府已向正光花園新城住戶說明建物模擬及財務試算狀況，住都中心也在社區駐點，加強社區溝通，期望突破社區十二年來的整合困境。

五月開辦都更推動師培訓課程

邱英哲表示，為提升都更量能，住都中心將於五月開辦「桃園市都更推動師」培訓課程，透過五十小時專業訓練，培育首批專業都更人員，並設立社區駐點諮詢服務站，協助居民參與更新計畫，另結合市府、住都中心與相關產業公會力量成立「都更桃園隊」，提高都更推動效率。

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