為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週三前濕冷 清明連假回暖至24度／北部今低溫探12度 週四轉乾

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/03/31 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕受大陸冷氣團影響，近期各地普遍低溫，彷彿重回冬季。中央氣象署指出，今日各地有雨，尤其是北部、東北部、中部山區，北台灣低溫下探十二度，預計週三前都是偏濕冷的天氣，但週四進入清明連假轉乾，白天氣溫也將重回廿度以上，只是夜間、清晨仍偏冷，民眾需注意保暖。

    冷氣團逐日減弱

    中央氣象署預報員陳姵安說明，今日各地降雨機率偏高，且北部、東北部、中部山區有較大雨勢發生機率，清晨低溫僅十二至十三度，白天氣溫也只有十七度；其他地區白天氣溫則落在廿度至廿三度左右，但夜間、清晨低溫降至十七度或以下。

    陳姵安說明，明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地感受濕冷、降雨機率偏高。不過，隨著冷氣團逐漸減弱，各地白天氣溫將逐日微幅回升，週四可重回廿度以上，然而尚有東北季風影響，因此夜間、清晨仍有寒意，直到週五過後才會明顯回暖。

    此外，陳姵安指出，明天過後，水氣略有減少，雨區縮小至北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區，其他地區轉為多雲；週四則進一步轉乾，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島持續有雨。

    陳姵安表示，隨著東北季風減弱，週五起各地氣溫明顯回升，環境也轉為偏東風，僅東半部地區、恆春半島有較明顯降雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，北部白天氣溫可重回廿四度，中南部約廿六度，花東地區約廿二至廿四度。

    一週天氣預報

    一週天氣預報

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播