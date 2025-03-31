週三前濕冷 清明連假回暖至24度／北部今低溫探12度 週四轉乾

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2025/03/31 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕受大陸冷氣團影響，近期各地普遍低溫，彷彿重回冬季。中央氣象署指出，今日各地有雨，尤其是北部、東北部、中部山區，北台灣低溫下探十二度，預計週三前都是偏濕冷的天氣，但週四進入清明連假轉乾，白天氣溫也將重回廿度以上，只是夜間、清晨仍偏冷，民眾需注意保暖。

冷氣團逐日減弱

中央氣象署預報員陳姵安說明，今日各地降雨機率偏高，且北部、東北部、中部山區有較大雨勢發生機率，清晨低溫僅十二至十三度，白天氣溫也只有十七度；其他地區白天氣溫則落在廿度至廿三度左右，但夜間、清晨低溫降至十七度或以下。

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陳姵安說明，明天持續受到大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地感受濕冷、降雨機率偏高。不過，隨著冷氣團逐漸減弱，各地白天氣溫將逐日微幅回升，週四可重回廿度以上，然而尚有東北季風影響，因此夜間、清晨仍有寒意，直到週五過後才會明顯回暖。

此外，陳姵安指出，明天過後，水氣略有減少，雨區縮小至北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區，其他地區轉為多雲；週四則進一步轉乾，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島持續有雨。

陳姵安表示，隨著東北季風減弱，週五起各地氣溫明顯回升，環境也轉為偏東風，僅東半部地區、恆春半島有較明顯降雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，北部白天氣溫可重回廿四度，中南部約廿六度，花東地區約廿二至廿四度。

一週天氣預報

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