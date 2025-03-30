新北國際教育博覽會 首設醫護專區

「新北在地幸福學國際教育博覽會」昨日在新北市民廣場登場。 （記者黃子暘攝）

2025/03/30 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕「新北在地幸福學國際教育博覽會」昨日在新北市民廣場登場，有各大專校院、高中職、美日等五國學校共一三八個攤位，吸引約五千名學生與家長來了解升學或職場資訊。市府教育局長張明文表示，這次活動聚焦人工智慧（AI）適性發展、國際教育、產學合作與在地學習，並首度增設「醫護專區」，讓對醫護領域有興趣的孩子感受真實醫療現場。

張明文指出，今年活動以「在地幸福學！Wow！hAppIness」為主題，展示升學、留學及職涯資訊，邀請企業分析未來產業趨勢，讓學子提早了解就業模式及所需技能，現場設置的「醫護專區」，安排現場互動體驗、資源介紹，幫助有志加入醫療護理領域的孩子感受真實醫療現場。

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教育部政務次長葉丙成表示，未來的教育必須活用科技與大數據，肯定教育局與求職網站合作，使用AI大數據技術提供生涯興趣測驗，剖析學子優勢與興趣，有助尋找最適合的學涯發展路徑。

教育局提供線上博覽會

此外，還有美、日、澳、紐、加五國教育機構擺攤提供留學、交換生諮詢，讓學生一次掌握所有升學管道；國外大學也祭出獎學金、免學雜費、國際交流補助及企業實習津貼等方案，減輕學子經濟負擔。

教育局也提供「線上博覽會」，學子可以隨時瀏覽最新訊息。

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