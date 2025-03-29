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    高雄邁入超高齡社會 市府將推銀髮家園

    高雄市今年2月已邁入超高齡社會，圖為文化中心移工陪長輩散步。（記者王榮祥攝）

    高雄市今年2月已邁入超高齡社會，圖為文化中心移工陪長輩散步。（記者王榮祥攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市六十五歲以上長者至今年二月底達五十四萬八千多人，占全市人口比例超過兩成，正式邁入超高齡社會，高齡人口也成為議會質詢熱門話題，市長陳其邁允諾積極推動銀髮家園，並設法媒合中高齡就業。

    市議員湯詠瑜、黃紹庭、陳慧文、陳麗珍，昨天在議會陸續針對高齡人口相關議題提出質詢，要求市府正視與積極處理。

    湯詠瑜提到高雄卅八行政區里，超高齡區前五名以鹽埕廿七．七三％最高，其餘依序為前金區、新興區、苓雅區、前鎮區，長者越多代表高齡社宅需求越大，市府應提早積極因應。

    陳慧文則關注高齡、中高齡就業，她引述市府統計高雄六十五歲以上長輩勞動參與率低於一成，遠低於日本及南韓，凸顯高市推動中高齡再就業的能量明顯不足。

    陳其邁答詢指出，銀髮家園不僅是居住的問題，還有公共服務、社會服務等面向，市府會持續篩選合適的社宅，根據人口結構老化情況啟動銀髮家園計畫。

    對於高齡人口就業，陳其邁舉美國電影「高年級實習生」為例，認為部分服務業的工作內容也許很適合長輩，會委請副秘書長張家興與勞工局研究可行措施，同時跟中央討論現行法規必須調整的部分。

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