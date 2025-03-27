創生守護客庄 38歲邱星崴出任客委會副主委

苗栗南庄38歲青年邱星崴，將於4月7日就任客委會副主委。 （邱星崴提供）

2025/03/27 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客委會主委古秀妃上任後，懸缺至今的客委會政務副主委一職，將由長期投入農村創生、前年獲客家貢獻獎傑出青年類傑出成就獎的苗栗南庄卅八歲青年邱星崴出任，將於四月七日就職。邱星崴表示，將扮演中央與地方橋梁的角色，持續支持鼓勵客庄青年返鄉、建構客庄支持系統，讓中央推行的客庄政策更接地氣。

邱︰持續支持客庄青年返鄉

邱星崴幼年時因雙親工作緣故，由南庄的阿婆帶大。二○○八年就讀大學時，因一份作業的機緣，促使他開始關注苗栗家鄉事務及探討地方農村問題，並以自身觀察研究，於二○一三年完成碩士論文《南庄的鄉民、公民與國家》，論文中爬梳了南庄政治圖像、公共場域的發展，並將此成為他日後經營南庄的基礎。

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改造南庄老屋 帶領農村創生

二○一四年，邱星崴將南庄的老屋改造為青年旅社，取名「老寮」，提供換宿的深度體驗，帶領旅人走入農村，並透過定點體驗感受農業生活。此外，邱星崴與夥伴合作爭取國發會地方創生計畫支持，二○二二年成立運旅支持系統「幸福巴士」，連結客家族群為主的南庄到泰雅族群的鹿場部落，讓巴士在帶來觀光客的同時，也解決長輩的交通問題。

扮橋梁 使中央政策更接地氣

對於接任客委會副主委，邱星崴坦言「很意外」，但古主委跟他說「持續做你現在做的事」，因此他將把多年的地方創生經驗帶到中央，並扮演中央與地方橋梁的角色，讓中央推行的客庄政策更接地氣。

邱星崴指出，農村普遍存在青壯人口外移的問題，他也將持續支持鼓勵客庄青年返鄉並建構客庄支持系統，像客委會推動的「伯公照護站」，除了照護長輩，也能加入托育服務，成為青銀共融、老幼同樂的場域。

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