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    首頁　>　生活

    苗栗2漁會總幹事 可望爭7連霸成功

    2025/03/23 05:30

    〔記者張勳騰、周敏鴻、黃政嘉／綜合報導〕桃園市桃園區、中壢區漁會及苗栗縣南龍區及通苑區漁會，昨天進行會員代表選舉，投開票過程順利。後續將進行理事、監事選舉及選舉新任理事長、常務監事及遴聘總幹事。

    南龍區漁會總幹事顏德坤及通苑區漁會總幹事均尋求七連任，兩人都是績優總幹事，且單一遴聘，可望繼續連任。

    兩漁會將於四月二日召開會員代表大會選舉理、監事；四月十一進行理事長及常務監事選舉，並聘任總幹事。

    桃園市漁會改選漁民小組組長、副組長、會員代表選舉，昨天進行投票，桃園區、中壢區漁會會員總人數約五千人、總投票人數兩千七百人，共選出漁民小組組長十九人、副組長兩人、會員代表五十人，選舉過程順利平和。

    桃園市政府農業局長陳冠義指出，中壢區將於三月卅一日、桃園區於四月一日召開會員代表大會，會中選出理事、監事後，中壢區、桃園區再分別於四月九日、十一日召開理事會、監事會，互選理事長與常務監事，並且聘任總幹事。

    苗栗縣南龍及通苑區漁會下屆會員代表會選舉，南龍區應選出會員代表四十一席，有四十六席登記，有四個漁民小組有競爭，並選出十九位小組長；通苑區漁會應選小組長九位，會員代表卅一席，有三十七人登記，同樣有四個漁民小組出現競爭，昨天投、開票過程順利。

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