導護風險高 立委促導護法制化

校園導護志工執行工作常面臨交通風險，圖為長年擔任導護的 媽媽志工。 （資料照）

2025/03/21 05:30

要求明定工作內容及保障 並訂定學區法制化及配套

〔記者李文馨、林曉雲、吳亮儀／台北報導〕校園導護志工執行工作常面臨交通風險，不僅事故頻傳，甚至衍生家長告師等糾紛。民進黨立委林月琴昨偕同多個民團召開記者會，要求教育部明定導護工作內容以及相關保障，交通部也應盡速訂定學區法制化及配套規定，呼籲兩部會應針對導護工作訂定教育訓練課程。

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林月琴指出，根據統計，二○二二至二○二四年○到十二歲行人傷亡人數仍平均多一一○○件，她多次收到陳情，指老師被迫接受不合理導護輪值安排。

台灣教育人員產業總工會理事長楊益風認為，導護制度若要維持，至少應予合理待遇、足額的保險與法律保障、適當的訓練和執法權，「政府不應只想有免費又不用負責的」。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，教師導護工時長達九至十小時，已超出正常工作範圍，且不具備交通執法權，無法有效約束不理性的駕駛或用路人，教師、學生都承擔過高風險。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，美國、英國及澳洲皆由受薪專業人員執行導護，日本多以退休人士擔任，各國雖採行不同模式，但導護人員均受過標準化專業訓練。

教育部二○二二年函發「交通導護志工運作方式參考範本」供地方政府及學校參用。國教署組長葉信村表示，將持續改善校園周邊道路環境，由警政署協助學校執行上學及放學交通導護，維護學生通學安全。

教育部︰由警政署協助導護

交通部公路工程科長陳柏源表示，交通部「永續提升行人安全計畫」，當中就有校園周邊改善項目，先要求六都各挑選兩處示範點，由單點改善安全並擴及串聯到校園周邊整面，並輔導其它地方跟進。

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