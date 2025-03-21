小三男童受害不敢說 國一爆發母子抱頭痛哭

台中市國小棒球教練涉猥褻男童，受害媽媽（左）泣訴說，直到畢業後才知道。（記者黃旭磊攝）

2025/03/21 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市松姓國小棒球教練，涉嫌猥褻超過三十二名男童、猥褻次數高達九十次，依強制猥褻等罪嫌起訴，學校調查更指出受害人數可能達四十一人，其中一名被害男童媽媽，昨天由台中市議員江和樹陪同出面，泣訴兒子從小三起打球遭教練猥褻，竟一直將受害傷痕秘密深埋心底，直到讀國中事件爆發，經「婦幼警察隊」通知，才慢慢說出受害過程。

這名媽媽昨由律師丁小紋、曾元楷陪同，出面泣訴表示，兒子現在國一，從小三起在松姓教練的球隊打球兩年，有時候會悶悶不樂，或躲在學校角落，同學也不知為何這樣，畢業後才知道發生這件事（遭教練猥褻）。

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這名媽媽說，兒子在國小兩年打球期間，不敢在房間內抵抗教練，怕影響上場機會。得知教練被起訴後，兒子和她抱頭痛哭，為什麼學校端不把機制把關好，讓狼師進入校園。

這名媽媽表示，在外比賽住宿時家長、教練跟小孩的房間分開，遭教練猥褻小孩不敢講，家長都不知道，而松姓教練面對家長時態度很好，家長很相信他，沒想到背後伸出狼手。

她哭著說，事件曝光了，害怕這件事讓孩子在學校有很多輿論，他們該怎麼辦，如果刑期只有三十年，孩子以後成家立業，被影響到職場和家庭怎麼辦，「當媽媽的自己都很害怕，怎麼教小孩，只能選擇不說」。

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