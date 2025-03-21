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    （竹縣）樂齡數位學習 竹東5月設體驗場域

    新竹縣教育局邀請主持人魏士翔（右）以高齡者教育為主軸，規劃30集節目。（竹縣府提供）

    新竹縣教育局邀請主持人魏士翔（右）以高齡者教育為主軸，規劃30集節目。（竹縣府提供）

    2025/03/21 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣教育局為推廣終身學習，從二○二二年十一月起推出「樂齡新樂園陪你走更遠」Podcast節目計畫，今年的主題「天靈靈．樂齡靈」已開播，每週五上架全新節目，隨選隨聽、不受時空限制；承辦的竹東鎮樂齡學習優質中心今年更獲得教育部補助，將設置新竹縣樂齡學習數位示範體驗場域，預計五月揭牌，可提供高齡者數位諮詢服務。

    推Podcast節目 教聰明優雅地變老

    縣長楊文科表示，因應人口快速老化，新竹縣透過跨域合作、結合社區資源，發展「樂齡學習共學圈」，辦理了祖父母節祖孫追星、樂齡優質線上課程、走秀及推出Podcast節目等多樣化的樂齡活動，提昇長者學習動機，增進身心健康，愛上學習新事物。

    教育局長楊郡慈指出，Podcast節目「天靈靈．樂齡靈」每週五在Apple、Spotify、SoundOn等串流平台上架，由青年主持人魏士翔，以高齡者教育為主軸規劃卅集節目，結合樂齡族及時下新知，讓聽眾認識如何聰明及優雅得變老。 七月新增「潮爺奶，來分享」單元，即是基礎Podcast製播課程學員的成果。

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