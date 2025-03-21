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    首頁　>　生活

    狼師還聘用 議員批台中教局失職

    教練有前科仍獲聘涉猥褻男童，被害男童母親（左）泣訴台中教育局未 把關。 （記者黃旭磊攝）

    教練有前科仍獲聘涉猥褻男童，被害男童母親（左）泣訴台中教育局未 把關。 （記者黃旭磊攝）

    2025/03/21 05:30

    狼教練侵犯41童 校長與6教職員申誡

    〔記者蘇孟娟、張瑞楨、黃旭磊／台中報導〕台中市去年十月爆發有國小棒球教練涉猥褻國小學童事件，學校擴大調查後發現受害學童四十一人，台中市法制局聯繫到其中廿二個受害家庭，發現不乏有兄弟檔受害，有八個家庭不滿校方及教練處置，準備提出民事求償及國賠，後續將持續協助。

    法制局將協助受害者家長國賠

    此外，台中市教育局指出，因學校未善盡把關責任，繼已召開校長成績考核委員會，對前校長記兩大過，現任校長記一次申誡處分後，歷年來應負責把關不適任人員的六名歷任體育組長及學務主任，昨日也經學校召開教師成績考核委員會後，決議各處申誡一次。

    前校長記兩大過

    此一事件去年十月因有家長陳情後爆發，檢方調查後查出，該名已有猥褻男童前科的棒球教練，從二○一八至二○二四年擔任某國小棒球隊教練，趁帶隊外出比賽或與球員獨處等機會，涉嫌染指卅二名四歲到十二歲男童，遭台中地檢署依強制猥褻、強制性交等罪行起訴。

    教育局︰指示擴大調查 受害學童41人

    台中市教育局接獲陳情後指示學校擴大調查，教育局指出，目前調查出受害學童數已達四十一人，該名教練已有強制猥褻罪前科，但該校在教練自一○八學年度到校任教後，竟均未依規查詢「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，導致四十一名學生受害。

    台中市法制局已主動聯繫受害家庭，提供法律諮詢及協助後續民事訴訟或國賠事宜，法制局指出，目前已聯繫到廿二個受害家庭，發現不乏有兄弟檔受害，受害學生數廿七人，已有八個家庭接受法律諮詢後，準備提出民事求償及國賠，後續將持續提供協助。

    包括台中市議會教育文化委員會副召集人江肇國及在地議員蔡耀頡、張玉嬿均痛批，這起事件駭人聽聞，除學校失職外，更令人無法接受的是教育局過程中竟宛如「局外人」，這兩年台中校園連連爆發包括學生遭老師集體霸凌輕生、狼師等校安事件，教育局第一時間責任全推給學校，只會等著懲處檢討個別學校，「只剩下懲罰功能」，身為學校主管機關未善盡督導責任，根本失職。

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