新北淡江大橋年底完工 拚明年3月通車

交通部長陳世凱（中）、立法院交通委員會召集委員林國成（左五）、新北市副市長陳純敬（左二）、立委蘇巧慧（右四）、洪孟楷（左三）、黃國昌（右五）等人前往淡江大橋聽取工程簡報。（記者陳奕劭攝）

2025/03/20 05:30

淡水往返八里車程可省25分鐘 並與八里輕軌共構

〔記者陳奕劭／新北報導〕連接新北市淡水區和八里區的淡江大橋正在興建，總經費二三○．三八億元，昨天完成淡水端閉合工程，預計今年七月主橋塔完工，九月全線橋面板閉合，年底前完工，目標明年三月通車，未來往返淡水、八里將節省廿五分鐘車程，並與八里輕軌共構，帶動周邊觀光旅遊發展。

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串聯周邊路網 促進觀光

立法院交通委員會昨天考察淡江大橋，交通部高速公路局北區公路新建工程分局簡報指出，淡江大橋通車後，往返淡水、八里不用行經關渡大橋，可減少約十五公里、廿五分鐘車程，舒緩淡水竹圍路段十七％與關渡大橋三十％交通量，並整合台六十一線、台十五線、台六十四線，形成快速公路網，完善淡海新市鎮聯外交通；淡江大橋與八里輕軌共構，促進兩端腹地開發與淡水河岸觀光遊憩發展。

交通部長陳世凱表示，交通建設一棒接一棒傳承，雖然工程面臨困難，施工團隊依舊如期達成進度，感謝內政部國土管理署、新北市政府各出三分之一建設經費，目標明年三月通車。

9月全線橋面板閉合

新北市副市長陳純敬說，淡江大橋橋面板閉合，象徵主橋結構成形，預計今年七月主橋塔完工、九月八里端橋面板閉合，屆時將呈現淡江大橋全貌；市府正進行淡北道路、淡海輕軌二期、沙崙路改善、中正路拓寬工程等配套措施，確保淡江大橋通車後交通順暢，提升通行效率。

民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷、民眾黨主席黃國昌皆出席考察行程，三人被視為角逐二○二六年新北市長的熱門人選，但昨交談少、相敬如賓。

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