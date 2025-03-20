將軍苓仔寮木棉道 農路改善融入畫作

將軍苓和國小學童創作的木棉樹印象畫，融入苓仔寮木棉道農路改善的工程設計。（記者楊金城攝）

2025/03/20 05:30

苓和國小學童創作 做成石板噴畫 全國首創農水路展現在地景觀

〔記者楊金城／將軍報導〕將軍區巷口農地重劃區E43西側農路（苓仔寮木棉道）改善二一二公尺完工，當地苓和國小學童創作的木棉樹畫作作為石板噴畫，增添人文色彩，是全國首創融入在地景觀特色的農水路改善工程。

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「木棉的故鄉」將軍苓仔寮木棉道農路改善上月竣工，地政局說，改善工程實現人樹和諧共處，特別設計導根牆避免竄根破壞路面，並保留綠帶、劃設路側邊線及設置反光標記，還融入學童的木棉畫作，另為地方創造觀光價值，未來農水路工程也將考慮納入當地特色，讓農水路建設兼顧通行便利及景觀功能。

今年斥資14.52億 打造農村高速公路

市長黃偉哲昨天視察表示，今年市府自籌市預算二．五億元挹注農地重劃區農水路改善，更向中央爭取補助早期農地重劃農水路改善、緊急農水路改善共三．五九億元，總計投入六．○九億元，較去年增加九四○○萬餘元，在非農地重劃區的農水路改善則將投入八．四三億元，合計今年有十四．五二億元改善南市農漁水路，盼加速打造農村的高速公路，改善農業基礎建設、便利農產運銷、照顧農民通行安全。

農田水利署：改善農漁水路 成績第一

農業部農田水利署副署長陳衍源說，台南市改善農漁水路成績全國第一，每年工程進度也是最快的，執行好會再有計畫節餘款挹注，希望與市府持續合作，改善農業生產環境。

地政局長陳淑美表示，地政局負責農地重劃區、農業局執行非農地重劃區農水路改善，市長上任六年來總計投入五十一．六六億元，完成修繕農路一四八九公里、水路約一九三公里及漁路一三六公里，總長度相當三．九條中山高速公路，改善成果全國第一，大幅助益農業生產及運輸效率。因近年原物料及工資高漲，經市府力爭，中央也從今年起提高農水路改善工程補助經費每公頃四十三萬元。

將軍苓仔寮木棉道農路改善，路旁石板噴畫融入學童的木棉樹印象畫，增添人文色彩。（記者楊金城攝）

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