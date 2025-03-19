4、5月遊台南 平日旅宿住1晚送1晚

觀旅局加碼贈送限量五千個精典泰迪情人款小提燈。（記者王姝琇攝）

2025/03/19 05:30

53家業者參與 觀旅局加碼送5000個精典泰迪情人款小提燈

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府昨日宣布推出「四、五月來台南，住一晚送一晚」專案，總計有五十三家旅宿業者參與，觀旅局加碼贈送限量五千個精典泰迪情人款小提燈給住宿遊客。

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露營場住房 也提供超值專案

搶佔四、五月平日旅遊觀光商機，南市觀旅局攜手旅宿業者推出住宿優惠吸客。觀旅局長林國華表示，台南假日訂房不易，此次號召五十三家合法業者，包括民宿、旅館、觀光飯店，以及現在最熱門的露營場，推出限量平日住房專案，住一晚送一晚，希望讓遊客多利用平日輕鬆玩台南。

林國華說，包括老爺行旅推出雙人房兩晚不到六千元、福爾摩沙遊艇酒店雙人房兩晚五九三○元起；維悅酒店、森行旅、麗敏親子民宿等多家業者，也都推出多種房型的住一晚送一晚優惠；另也有三家合法露營業者加入，提供一帳住兩晚八百元的超值專案。

觀旅局加碼限量精典泰迪情人款小提燈，送給參加優惠住宿方案的遊客。市長黃偉哲表示，泰迪小提燈在白色情人節活動大受歡迎，此次作為住宿加碼禮機會難得，且無論是房間數、營位數、提燈數都有限量，趕緊把握機會訂房。「平日」定義及提燈發放方式，可向業者洽詢。

推薦台南「六好」 邀大家深入體驗

黃偉哲表示，台南擁有豐富的經典旅遊路線與深厚的文化底蘊，不是一、兩天就能充分體驗完，希望透過本次活動，讓旅客能有更多時間探索台南，深入體驗台南的歷史文化與多元觀光魅力。

觀旅局更大力推薦平日來台南旅遊的「六好」，包含古蹟景點輕鬆逛、美食小吃排隊少、泡湯SPA好預約、老街巷弄慢慢走、遊程體驗很悠閒、賞花拍照超愜意。

林國華說，遊客避開人擠人的假日，可以愜意地享用美食、拍美照，建議四月可上楠西梅嶺賞螢火蟲、油桐花、享受龜丹的美人湯溫泉，還有各區持續到四月的花期，包含白河林初埤木棉花、學甲蜀葵花、西港金砂里花旗木，及南化寶光聖堂花旗木，歡迎呼朋引伴平日一起來台南走逛。

台南市觀旅局推出「四、五月來台南，住一晚送一晚」專案。（記者王姝琇攝）

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