為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    4、5月遊台南 平日旅宿住1晚送1晚

    觀旅局加碼贈送限量五千個精典泰迪情人款小提燈。（記者王姝琇攝）

    觀旅局加碼贈送限量五千個精典泰迪情人款小提燈。（記者王姝琇攝）

    2025/03/19 05:30

    53家業者參與 觀旅局加碼送5000個精典泰迪情人款小提燈

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府昨日宣布推出「四、五月來台南，住一晚送一晚」專案，總計有五十三家旅宿業者參與，觀旅局加碼贈送限量五千個精典泰迪情人款小提燈給住宿遊客。

    露營場住房 也提供超值專案

    搶佔四、五月平日旅遊觀光商機，南市觀旅局攜手旅宿業者推出住宿優惠吸客。觀旅局長林國華表示，台南假日訂房不易，此次號召五十三家合法業者，包括民宿、旅館、觀光飯店，以及現在最熱門的露營場，推出限量平日住房專案，住一晚送一晚，希望讓遊客多利用平日輕鬆玩台南。

    林國華說，包括老爺行旅推出雙人房兩晚不到六千元、福爾摩沙遊艇酒店雙人房兩晚五九三○元起；維悅酒店、森行旅、麗敏親子民宿等多家業者，也都推出多種房型的住一晚送一晚優惠；另也有三家合法露營業者加入，提供一帳住兩晚八百元的超值專案。

    觀旅局加碼限量精典泰迪情人款小提燈，送給參加優惠住宿方案的遊客。市長黃偉哲表示，泰迪小提燈在白色情人節活動大受歡迎，此次作為住宿加碼禮機會難得，且無論是房間數、營位數、提燈數都有限量，趕緊把握機會訂房。「平日」定義及提燈發放方式，可向業者洽詢。

    推薦台南「六好」 邀大家深入體驗

    黃偉哲表示，台南擁有豐富的經典旅遊路線與深厚的文化底蘊，不是一、兩天就能充分體驗完，希望透過本次活動，讓旅客能有更多時間探索台南，深入體驗台南的歷史文化與多元觀光魅力。

    觀旅局更大力推薦平日來台南旅遊的「六好」，包含古蹟景點輕鬆逛、美食小吃排隊少、泡湯SPA好預約、老街巷弄慢慢走、遊程體驗很悠閒、賞花拍照超愜意。

    林國華說，遊客避開人擠人的假日，可以愜意地享用美食、拍美照，建議四月可上楠西梅嶺賞螢火蟲、油桐花、享受龜丹的美人湯溫泉，還有各區持續到四月的花期，包含白河林初埤木棉花、學甲蜀葵花、西港金砂里花旗木，及南化寶光聖堂花旗木，歡迎呼朋引伴平日一起來台南走逛。

    台南市觀旅局推出「四、五月來台南，住一晚送一晚」專案。（記者王姝琇攝）

    台南市觀旅局推出「四、五月來台南，住一晚送一晚」專案。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播